石破茂新內閣有何特點和挑戰

圖為10月1日，日本首相石破茂（前排中）在東京的首相官邸率閣僚合影。（來源：新華網） 中評社北京10月3日電／據新華網報導，新內閣20名成員中有13名是首次入閣。從內閣成員政治背景來看，無派系者居多。與“政治黑金”醜聞相關的安倍派成員無一人入閣。日本媒體分析說，整個內閣陣容體現了石破茂要拋開舊派閥勢力、大力“革新”的用意。



新內閣另一重要特點是重視“防衛”。石破茂本人曾擔任防衛廳長官、防衛大臣；此次任命的外務大臣岩屋毅曾擔任防衛大臣；新上任的防衛大臣中穀元也曾歷任防衛廳長官、防衛大臣、安全保障法制大臣。除內閣成員外，石破茂新任命的自民黨政策調查會長小野寺五典、官房副長官長島昭久以及石破茂身邊最重要的政務秘書官槌道明宏，都有防衛背景。日本媒體評論說，石破茂內閣給人“重視防衛”“偏愛防衛”之感。



內政外交上有何主張？



10月1日晚，石破茂在就任首相後的首場記者會上說，他將打造“謙虛誠實溫和的政治”。為此，他從經濟、政治、防災、外交等多個領域提出政策主張，勾勒執政願景。



經濟方面，石破茂表示將延續前首相岸田文雄的政策，通過“提高工資和增加投資拉動經濟增長，實現成長性經濟”。石破茂強調，將力推地方振興，稱“要把地方振興當作日本經濟成長的引爆劑”等。



政治方面，針對民眾關心的自民黨“政治黑金”醜聞，石破茂表示將設立第三方調查機構進行調查。同時，石破茂重申將於10月9日解散眾議院，並於27日進行眾議院選舉投票。日本媒體說，上台8天就解散眾議院是日本憲法範圍內的最短時間。



社會民生方面，為應對日本國內頻發的各種自然災害，做好災後救助工作，石破茂決定增設防災省，並表示將提高災民“防災補貼”。但有議員對日媒表示，當前的救災體制足以應對，此舉有些“畫蛇添足”。石破茂2日表示將於5日赴能登半島視察災情。



外交方面，石破茂表示將修改《日美安保條約》，強調“盟友”之間的“對等關係”。比如，為提高日本自衛隊的整體能力，在美國建立自衛隊訓練基地，日本不對美國承擔防衛義務等。



