港澳同胞喜迎新中國75周年華誕

10月1日，香港特區政府舉行升旗儀式，慶祝新中國成立75周年。（來源：新華網） 中評社北京10月3日電／據新華社報導，連日來，香港特區和澳門特區陽光明媚，街頭隨處可見鮮艶的五星紅旗，人們笑意盈盈，喜迎新中國75周年華誕。港澳同胞紛紛表示，深深為新中國75年的發展成就感到自豪，有偉大祖國作堅強後盾，香港和澳門定能創造更加美好的未來。



祖國偉大建設成就激發自豪自信



“我和我的祖國，一刻也不能分割……”10月1日，香港科技大學師生在升旗儀式後放聲高唱。



秋色正濃，喜慶祥和。香港、澳門街頭，人們在國慶75周年主題的海報或景觀前展露笑顔，打卡留影。



“身為中國人，我們為祖國取得舉世矚目的偉大成就深感振奮，對實現中華民族偉大復興更滿懷信心。”香港中華廠商聯合會會長盧金榮說。



“我為新中國75年的成就感到自豪。”“一國兩制”青年論壇創辦人兼主席何建宗在北京參加了國慶招待會，聽完習近平總書記的重要講話後激動不已。“我們要配合國家所需發揮香港所長，為國家推進高質量發展作出貢獻。”他說。



“今日中國發展有韌性、有潛力、有活力。”香港特區立法會議員梁美芬充滿信心地表示，國家正朝著實現中華民族偉大復興的目標向前邁進，蹄疾步穩。



澳門標誌性建築大三巴牌坊前，游人如織，五彩的鮮花映襯著幸福的笑臉。



澳門地區中國和平統一促進會會長劉藝良表示，75年來，中國創造了世所罕見的經濟快速發展和社會長期穩定，經濟總量躍居世界第二位，人民生活水平顯著提高，科技創新能力顯著增強，這是我們每個中國人的驕傲。



《澳門日報》1日的社論指出，祖國好，澳門好。澳門回歸祖國25年來，在中央政府和祖國內地的大力支持下，特區政府和社會各界眾志成城，開創了澳門歷史上最好的發展局面，譜寫了具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐的華彩篇章。



