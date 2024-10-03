新中國75周年華誕　觀影熱潮

10月1日，在湖南長沙某影城，觀眾排隊準備入場觀看國慶檔影片。（來源：大公網） 中評社北京10月3日電／據大公網報導，內地國慶黃金周拉開大幕，被稱為“國慶檔”的電影市場同樣熱鬧非凡。據網絡平台統計，截至10月2日晚21時，2024年國慶檔票房達9.65億元（人民幣，下同）。其中國慶節首日大盤票房突破4.94億元，時隔五個月單日票房再度突破4億元，超過去年國慶檔首日的4.3億元；國慶節首日單日總人次1146萬，總場次46.4萬，刷新影史國慶節場次紀錄。



戰爭歷史片《志願軍：存亡之戰》、科幻冒險片《749局》和犯罪劇情片《浴火之路》等國產新片形成票房第一梯隊。業內人士分析，國慶檔影片差異性強、題材豐富度高，滿足不同觀眾的觀影需求，是國慶檔首日票房創造佳績的重要原因。



根據燈塔專業版數據，截至10月2日20時14分，2024年內地國慶檔（10月1日－10月7日）檔期內電影總票房（含預售）突破9億。



時隔5月 單日票房再破4億



其中，國慶節首日大盤票房達4.98億元，是繼今年5月1日後，時隔5個月中國內地電影單日票房再度突破4億元，也超過了去年國慶檔首日的4.31億元。



今年內地國慶檔影片多樣而豐富，涵蓋戰爭、動作、科幻、喜劇等類型和題材。在電影數據平台上，備受矚目的作品包括陳凱歌執導的《志願軍》三部曲第二部《志願軍：存亡之戰》、陸川導演的科幻電影《749局》、由肖央和趙麗穎主演的犯罪劇情片《浴火之路》、劉德華主演的災難片《危機航線》，以及改編自同名舞蹈詩劇的影片《只此青綠》。



其中，《志願軍：存亡之戰》以1951年抗美援朝戰爭中的“鐵原阻擊戰”為背景，敘寫2.5萬中國人民志願軍以血肉之軀扼止5萬“聯合國軍”進攻的英雄史詩。上映三天，該片連續兩天單日票房突破1億元，以總票房超3.5億元領跑國慶檔。有觀眾表示，看完《志願軍》從電影院出來，看到萬家燈火通明，感到和平來之不易，所以更應該珍惜現在的幸福生活，銘記歷史。由偶像明星王俊凱擔當主演的電影《749局》票房緊隨其後，上映2天總票房超過了2.5億元。“感覺王俊凱的演技成熟了，他也成長為一名很好的演員！”有粉絲感嘆。



