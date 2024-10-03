夜滿京華　燈火裡的中軸線

10月1日拍攝的2024年北京中秋國慶䌽燈游園會現場。（來源：新華網） 中評社北京10月3日電／據大公網報導，國慶期間的北京城，白天繁華絢爛，夜晚燈火輝煌。據瞭解，今年從9月29日到10月7日，北京全市約2850處夜景照明設施，每日開啟至24點關閉，呈現隆重熱烈、喜慶祥和的首都夜景風貌。



在京北，奧林匹克塔以“花團錦簇喜迎國慶”為主題的燈光秀盛大開幕。紅色的流動燈光從塔底迅速向塔頂蔓延，隨著綢帶的飄舞，塔身用光影演繹山水、牡丹等中國代表元素，展現出山河如畫、繁花似錦的壯美之景。每當夜幕降臨，這裡都會聚集大量的游人，透過精彩奪目的燈光秀，感受一個別具特色的“夜京城”。



在北京中軸線上，永定門城樓、鐘鼓樓在國慶期間也對夜景照明進行了提升，同時點亮了天壇、正陽門城樓及箭樓、天安門、太廟、故宮、景山、白塔、鐘樓等地標建築，更換990套老舊燈具，結合燈籠燈飾，展現出千年古都傳承發展的壯美畫卷。



記者從北京市城市管理委員會瞭解到，今年國慶期間，北京共規劃設計中央電視塔、首鋼園區、奧林匹克塔、CBD建築群、望京建築群、中關村1號、中鋼大廈、麗澤商務區、北運河商務區、八達嶺長城等10處地標建築，它們也集體點亮了首都北京最亮麗的夜間美景。