消費有改善　香港樓市蓄勢反彈

位於跑馬地的新盤於上周六開賣85夥，共收近2000票，准買家分組抵達灣仔英皇集團中心的售樓處，人龍更將大廈外圍環繞起來。（大公報） 中評社香港10月3日電／據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，長久以來，香港都是以金融業及地產業為主導，兩個行業環境變差，將會拖累整體經濟，也會影響其他行業。而股樓資產貶值，進一步窒礙消費意欲，形成骨牌效應。筆者相信，經濟與樓市是唇齒相依，互為影響的，所以經濟要好起來，才可以推動樓市重回正常的發展。



大公報報導，這幾年，很多老板都談到經濟差、生意有多難做，但筆者認為這是時代蛻變的必經階段。經歷新冠疫情，大家的生活習慣出現明顯轉變，加上大灣區城市的融合，將部分內地文化帶到港人的生活中；而近年輸入專才，也影響了香港的文化生活及飲食習慣。港人無論在生活、工作及經營生意等方面，都要跟隨改變，否則競爭力就會減弱，並逐步被其他人所淘汰，這正就是筆者近年經常說的競爭力洗牌過程。



所謂“農村包圍城市”，指的是先立足於農村、儲備力量，待聲勢壯大後再回去攻占城市，其實做生意也應該有這種策略。當以往的高端消費客戶開始減少，高成本的經營方式不能持續時，取而代之就是輕資產經營。老板不必介意規模縮小、客源不夠高端，“賺唔到大錢”；只要懂得變通，先在消費力較低的市場中立足。



生意模式主動應變



生意可以從小到大，經營可以從“輕”發展到“重”，最重要是做到有盈利。這樣經營，雇主和員工都不用每天愁眉不展，大家心情轉好。當市況轉趨樂觀時，業務就可以重新擴展，進而重回更大和利潤更高的市場。港人的適應力很強，只要不墨守成規，能夠多想、多試及多做，就可以在生活及生意上作出改變，融入新時代中。



中央大規模推出支持經濟措施，顯示有決心要搞好經濟，穩住內地樓市；香港同樣受惠於政策，加上又有減息的加持，相信本港樓市亦可以向好。



近期，街道上的人流車流都明顯增加，假日不少食肆、商店也出現人頭湧湧的盛況，消費市道似乎有觸底回升的跡象。至於本港樓市，同樣也在儲備力量，準備重新出發。樓價已由高位輾轉回落三成，到達相對穩健的水平，而香港失業率長期處於低位，打工仔平均加薪幅度有3.2%，生活並不困迫，負面情緒正在減退。隨著減息期展開，息口開始逐步回落，樓市的交投可望再受帶動，並且可以向著好的方向繼續進發。