美對台售武涉抬高價格　台民斥巨款買廢鐵

台灣民眾舉行集會批評民進黨當局向美國購買武器破壞兩岸和平。（來源：大公網） 中評社北京10月3日電／據大公網報導，美國軍工企業雷神技術公司涉嫌高報軍售價格，造成買方損失，其中包括台灣兩項軍購案。台防務部門對此回應稱，企業已與美國司法部達成認罪協議，將全數返還不當得利給台方。島內有民眾表示，美國賣給台灣的有不少是老舊武器，而且價格不菲，甚至當中有些裝備還高於市場價格，台當局根本就是花大錢買“廢鐵”。這種浪費民脂民膏、破壞兩岸和平的政府不值得台灣民眾信任。



彭博社在今年6月披露，美國審計總署在查核對外軍售案時，發現雷神公司涉及不法價格欺詐，不但高報軍售價格，造成買方損失，其中還可能涉及洗錢、貪污、官商勾結等犯罪。全案經美國司法部調查，發現其中與台灣直接相關的包括2013年“愛國者”導彈系統採購案和2017年的雷達系統採購案。台灣因為雷神公司高報價格而損失上億美元。美司法部將判處雷神公司賠償及罰款約2.5億美元。



台媒報導稱，美方發現問題後雖然將調查結果告知台灣方面，不過由於牽涉美國對外軍售的國際信譽，因此美方告知台方相關報導不會提到台灣，也拒絕台方發表聯合聲明的建議。美方還要求台方對聲明內容模糊化處理，不得擅自洩露信息。



台防務部門則稱，此案為美國政府主動調查、通知台方，並將代為向廠商求償。目前廠商已與美司法部達成認罪協議，將全數返還不當得利給台方。後續雙方將持續合作，完善軍購防弊機制。



