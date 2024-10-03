﻿調查：逾三成港人深近視　75%面臨嚴重眼疾

香港眼科學會調查顯示，患深近視的受訪者中，75%有嚴重並發症征狀。（大公報） 中評社香港10月3日電／大公報報導，香港眼科學會調查顯示，近視度數超過500度的深近視受訪者中，75%的人有嚴重並發症征狀。學會預計，本港因深近視而患上白內障、青光眼、黃斑病變及視網膜退化的人口將會上升。眼科專科醫生稱，激光矯視不可治療深近視及相關並發症。



醫生：激光矯視不可治深近視



奧比斯與香港眼科學會於今年8至9月進行調查，近1500名受訪者中，34%的人有深近視，即近視500度或以上，當中75%人出現飛蚊，長時間用眼後有眼痛、眼紅及眼腫，物件有叠影、光環或光暈等嚴重並發症征狀，可能是白內障、視網膜退化的早期症狀；視力模糊、閃光等則可能是視網膜裂孔或脫落的早期病征。



現年60歲的吳女士從事會計工作，需長期使用電腦，她讀小學時的近視已達400至500度，不斷加深，2022年一年間由1300度加至2300度。她說當時視力模糊，感覺周邊環境較暗，家中需安裝多個燈泡才能看清楚，“開會看不到老板的樣子，只看到人影。”她經專科醫生檢查發現雙眼患白內障，視力僅餘三成，施手術摘除白內障；她並有早期青光眼征狀，需長期滴眼藥水。



香港眼科學會會長、眼科專科醫生李琬微表示，深近視人士較正常視力人士患青光眼的風險高三倍，患白內障風險高六倍，視網膜脫落風險高約20倍，患黃斑病變風險高約40倍。即使近視度數獲手術矯正，相關並發症風險並不會降低。不良用眼習慣會增加患眼疾風險，光線不足環境下觀看電子屏幕，有機會誘發急性青光眼，令眼壓於短時間內飈升，呼籲大眾每年驗眼一次。