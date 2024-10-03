富權：賴清德因諸事不順而睚眥必報？

中評社香港10月3日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：賴清德因諸事不順而睚眥必報？以下為文章內容。



一向被視為性格堅韌的賴清德，近來卻是焦躁不安，不斷傳出其很是“勞氣”的新聞。最新的一則，是賴清德日前首度以“三軍統帥”身分主持將官晉任勗勉典禮，而在典禮後的茶敘，他見到將官們坐著等其到場，讓其極為不滿，怒批“我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？”甚至怒摔資料。對此，國民黨“立委”李彥秀昨日分析認為，顯然是因為最近民進黨務、政務的不順，因此才讓賴清德“走心”遷怒到軍務上。



其實，有關事態已經發生了一個多月，但卻是在這幾天才突然“爆”出來，而且輿情“洶湧澎湃”，雖然“總統府”和“國防部”都連忙進行“澄清”，並意圖將之引導至“對岸認知戰”，希望能以此帶有“恐嚇”的“明喻暗示”來達致“降溫滅火”之目的，但似乎社會輿論並沒有“吃此一套”，反而越是“撲火”，“火頭”越是熾旺，這反而讓賴清德的形象“威望”更為受損。



有關事態發生於八月八日。今年上半年因遇“二零二四”大選，軍中高階人事凍結；賴清德“五二零”就任後，一至八月間晉升的三十一名將官，包括晉升中將七人、晉任少將二十四人，合併在八月八日於“國防部”舉行二零二四年上半年“陸海空軍晉任將官勗勉典禮”，由賴清德主持。典禮完成後，賴清德邀請三十一位將軍入“總統府”茶敘，並由“國防部長”顧立雄陪同。由於不是正式典禮，事前，府方人員特別向眾人表示，茶會是為慰勉大家辛勞，該活動性質輕鬆，無須過於拘束，請晉任將軍坐著就好。因此賴清德到場時，在場人員並未起立，而是坐在位置上鼓掌。不料，賴清德到場後口氣嚴肅，表示自己服兵役時，對軍中長官絕不敢失禮，並質疑“三軍統帥”到場，軍人依照禮節就該起立迎接，這不是針對他個人，而是對“國家體制”的尊重。賴清德在訓話時越講越氣，竟然怒摔手中所持資料。而在上述發火事件後，從九月起，將官晉任典禮從“國防部”改至“總統府”舉行，流程交給府方主導，將“國防部長”顧立雄晾在一旁。



賴清德有此一“怒”，固然如其所述，他是在民進黨先後的三位台灣地區領導人中，唯一曾經服過兵役者，而且還是在前線金門服役，退伍時更被防區選拔為“十大優秀軍官”，因而非常瞭解軍中紀律與服從的傳統，並可能還會有“習慣成自然”的固有思維定勢，因而對新晉將軍們缺乏“軍威”表現極為不滿；但其實更是其對自己走馬上任後的諸事不順，尤其是與軍隊的關係並不暢順不滿，而借題發揮，當然也捎帶了對其兩位前任陳水扁、蔡英文的“治軍”方式的批評態度。

