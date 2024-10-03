預繳式消費冷靜期　85%受訪者支持立法

左圖：新青年論壇聯同工聯會立法會議員鄧家彪辦事處，公布有關預繳式消費的民意調查。右圖：“舒適堡”結業引發社會對預繳式消費監管的強烈關注。（大公報） 中評社香港10月3日電／﻿大公報報導：連鎖健身中心“舒適堡”結業後，有政團調查發現，78.4%受訪者認為法例對消費者權益保障不足，85.2%支持就預繳式消費設立法定冷靜期。立法會議員鄧家彪建議，政府立法制訂冷靜期不少於七天。



近年有大型連鎖式健身美容中心結業，但在一般情況下，消費者難以取回預繳式消費合約預付款項，個別服務提供者甚至涉嫌透過不良銷售手法，誘逼消費者簽訂長期服務合約，情況備受關注。



逾半反對行業自設冷靜期



新青年論壇聯同工聯會立法會議員鄧家彪辦事處，上月以電話隨機抽樣，成功訪問約700名市民，預繳式消費合約的保障方面，僅11.8%受訪市民認為現行法例有足夠保障，高達78.4%認為保障不足夠，其餘則回應“不知道或無意見”。



此外，調查結果顯示，85.2%受訪市民支持，針對美容和健身行業的預繳式消費合約設立法定冷靜期，對此表示保留的則有不足一成（9.9%）。



圍繞法定冷靜期，以往曾經有健身及美容業界代表提議，以自願規管包括自願提供冷靜期的形式取代立法。不過，是次調查發現，超過一半數人（56.3%）反對行業自願提供冷靜期，希望以立法形式進行，也有76.1%受訪者支持設立預繳式消費合約年期上限，當中較多人認為限期應為一年。



立法會議員鄧家彪表示，現行法例不足以保障消費者權益，特區政府早於2019年，已經完成設立法定冷靜期公眾咨詢，建議善用咨詢結果，盡快展開立法工作，保障消費者及銷售員。



對於有業界建議，以自願性冷靜期取代立法。鄧家彪認為，由於缺乏行業準則，個別商戶提供的自願性冷靜期過短，也有不良商戶擅自設置門檻，限制消費者履行取消合約權利等，也會削弱冷靜期作用，因此自願性冷靜期的做法，可行性不高。



針對冷靜期的日數，鄧家彪認為，時限應相對較長，容許消費者有更多時間重新檢視消費決定，以平衡消費者權益，所以應該不少於七天。