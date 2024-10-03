跨界別關注中醫藥聯席會議提出新建議

會議現場（來源：主辦方提供） 中評社香港10月3日電／由22名選委、16名立法會議員、超過70個社會各界團體及人士組成的“跨界別關注中醫藥聯席會議”去年於施政報告諮詢時提出了8大建議。今年他們向特首進一步提出9個新建議。



聯席會議的發起人兼召集人黃炳逢表示：今年我們的施政報告意見書，一方面對應特首“拼經濟”的施政方向，一方面繼續反映跨界別對中醫藥發展的聲音和意見，希望政府在制定“中醫藥發展藍圖”時充分考慮，使之成為屬於整個社會的中醫藥藍圖。建議在未能成立中醫藥局前先由特首成立並親自領導一個“跨部門中醫藥發展領導小組”，是我們覺得今時今日成功的政府，不是個別部門單打獨鬥，各自做好自己部門的事情就夠，而是發揮跨部門協調及整合資源的智慧和能力，發揮團隊精神，輔以先進的資訊科技工具和手段。



聯席會議提出發展中醫藥特色文化旅遊、餐飲、零售服務，為拼經濟打開新路子，成為中醫藥產業化的一部分，創造更多經濟的新增長點，發展新質生產力。建議向訪港遊客，特別是外國遊客，推廣中醫藥文化體驗和相關服務產品。他們建議：



1.政府提供不小於3，000 平方米的場地及啟動資金，與旅遊業界、中醫藥界、文化界、創科界及社會各界共同籌建香港第一所具規模及國際化特色的“中醫藥文化博物館”；



2.政府與民間一起發掘可以成為非物質文化遺產的中醫藥傳統技藝並協助申請；



3.建議各大公園加闢“中草藥園地”及推動中小學校園“認識中醫中藥”，發展中藥生態園，並收集相關資料，提供給旅發局等部門，製作成各種宣傳推廣材料，向遊客推廣本港中醫藥生態旅遊；



4.香港作為嶺南養生藥膳食療文化的重要根據地，有食物安全的優勢，可以積極發展相關餐飲及零售服務。



