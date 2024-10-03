中評社北京10月3日電／網評：日本打台灣牌像走鋼絲恐墜萬丈深淵



來源：大公報 作者：朱穗怡



最近台灣海峽好不“熱鬧”。繼9月13日德國兩艘軍艦通過台灣海峽後，日本“漣”號護衛艦、澳洲“悉尼”號驅逐艦、新西蘭“奧特亞羅瓦”號補給艦9月25日過航台灣海峽，解放軍全程跟監警戒。



眾所周知，台海屬於敏感區域，德、澳、新等國派出軍艦以及日本派遣海上自衛隊護衛艦通過台灣海峽，恐怕是意有所指。尤其這些國家多是美國盟友，而這些年美國大打“台灣牌”，可見這些軍艦“扎堆”前來台灣海峽，顯然不是進行所謂“自由航行”這麼簡單。外界尤為關注日方的舉動。“台日關係”頗有淵源，而且奉行“台獨”路線的民進黨與“反華”的日本右翼勢力臭味相投，此次更是日本政府首次派遣自衛隊艦艇進入台灣海峽活動，到底意欲何為？



外國軍艦進入台灣海峽，始作俑者是美國政府。這些年美方實施“全面圍堵中國”的策略，以前所未有的力度干涉台灣問題，企圖以此挑釁中方，分散中方的精力。從2018年下半年開始，美國開始固定每個月都派軍艦通過台灣海峽，表面上聲稱“捍衛台海航行自由”，但實際上是營造“軍事護台”的氛圍，後來又糾集盟友一起過航台灣海峽，包括英國、法國、加拿大、德國、澳洲、新西蘭和日本等，借此利用台灣問題向中方“集體施壓”。



從地緣政治的度來看，日本自衛隊護衛艦通過台灣海峽所造成的負面影響更甚。近年，民進黨當局與日本一些政客交往相當頻密。今年5月20日，日本國會最大跨黨派友台組織“日華議員懇談會”派出超過30人的代表團赴台參加賴清德就職典禮，是歷年參加規模最大的一次。賴清德也宣稱“台灣和日本是生死與共的命運共同體。台灣有事就是日本有事，日本有事就是台灣有事”。如今日本派“漣”號護衛艦赴台海，會令賴當局覺得“台日關係將進一步強化”，也會令島內“台獨”勢力認為日本政府將在軍事方面“挺台”，從而令“台獨”分子更為囂張。



