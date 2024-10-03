第三屆全球數字貿易博覽會取得豐碩成果

（來源：新華社） 中評社北京10月3日電／據人民日報報導，9月25日至29日，以“數字貿易 商通全球”為主題的第三屆全球數字貿易博覽會（以下簡稱“數貿會”）在浙江杭州市舉辦。本屆數貿會吸引32個國家和地區的1500多家企業參展，超3萬名專業採購商註冊參會。



本屆數貿會場內外簽約項目達113個。聯合國國際貿易中心杭州創新中心、中國—哈薩克斯坦智慧口岸、中亞創新中心、“一帶一路”中非合作產業園、中國聯通數據智能公司等代表性項目簽約落地。



本屆數貿會設置1個綜合展區和8個特色數字產業展區，更加聚焦行業熱點和發展趨勢。446項新產品、新技術在本屆數貿會首發首展首秀，數量遠超上屆。國際貨幣基金組織駐華首席代表史蒂文·巴奈特認為，數貿會為各國推進數字經濟領域的交流合作搭建了平台。



綜合展區設置中國館、國際組織、主賓國、主賓省、港澳專區、浙江館等展區，展示全球數字貿易領域的龍頭企業、創新模式及應用場景。中國館集中展示中國數字經濟、數字貿易發展取得的成就。數據與金融、絲路電商、人工智能、智慧城市等8個特色數字產業展區，集中展示數字新技術下貿易的未來潮流與方向。



落實中非攜手推進現代化十大夥伴行動和《數字經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議》，本屆數貿會首次舉辦“數貿非洲日”“全球智慧城市大會·杭州”，升級打造“絲路電商日”，舉辦投資中國、數據要素治理、數字自貿區、數字貿易法治、縣域新消費等32場重點活動、161場展區配套活動。



絲路電商展區展示了電商平台、跨境物流、移動支付、雲服務等電商全產業鏈的創新模式。“跨境電商使得烏幹達的咖啡、茶葉和手工藝品進入中國市場，為我們創造了更多的就業機會和發展空間。”烏幹達駐華大使奧利弗·沃內卡表示，希望與中國共同推動非中數字貿易蓬勃發展。



一大批權威報告在本屆數貿會上相繼發布，全方位、多角度展現了數字貿易的蓬勃生機與廣闊前景。由數貿會組委會與國際貿易中心共同編制的《全球數字貿易發展報告2024》，首次公布了由國際組織參與的全球數字貿易測算總額；商務部國際貿易經濟合作研究院發布的《“絲路電商”合作發展報告2024——開放創新打造合作新高地》認為，在全球數字化轉型背景下，發展電子商務是各方共同訴求，越來越多的國家開始認同“做電商找中國”。



杭州自2015年獲批全國首個跨境電商綜試區以來，跨境電商賣家由不足百家增加至6.3萬家。杭州的頭部跨境支付企業占全國的40%左右。2023年，杭州市數字貿易額約3190億元人民幣。杭州市人民政府副秘書長沈凱波表示，杭州將立足數字貿易、數字經濟的先發優勢，深度參與制定數字貿易的標準，打造全球一流的數字營商環境，積極推動數字貿易制度型開放。