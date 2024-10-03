歡度國慶游京城　地標閃耀中國紅

圖為10月1日遊客在北京天壇公園祈年殿前拍照留念。（來源：新華社） 中評社北京10月3日電／據大公網報導，盛世盛景盛情，同心同德同慶。在新中國成立75周年華誕的喜慶氛圍里，舉國同歡樂，全民共抒情。首都北京更是張燈結彩、裝點一新，放眼望去皆笑語，地標閃耀中國紅。要說國慶節的首場重頭戲，則非天安門升國旗莫屬。



十一當天，首都北京天安門地區早早人山人海，聚集了全國各地為祖國慶生的同胞們。廣場上的大花籃成了所有人爭相打卡的新晉地標，沿長安街漫步，欣賞國風文創，細味美食潮品，領略千年古都文化底蘊。＼大公報記者 張寶峰北京報導



“我是專程來看這個大花籃的”



“我是專程來看這個大花籃的，真壯觀真喜慶啊！”來自吉林的遊客吳小姐對大公報說，“雖然網上預約、現場排隊都很不容易，但看到大花籃的那一刻，就覺得喜慶紅火的感覺充滿了整個胸膛，心里的熱乎勁一下子就起來了。”吳小姐的朋友籍先生還“解讀”起了大花籃的新意，“我看網上說，辣椒和葫蘆是今年新加的，我覺得辣椒象徵紅紅火火的好日子，葫蘆就是福祿壽喜的寓意吧。”



鮮艶五星紅旗 掛滿大街小巷



以天安門為軸心，沿長安街兩邊漫步，更是一幅壯觀的風景。沿線的國家機關、企業商鋪、辦公樓宇、居民住戶，無不升掛起鮮艶的五星紅旗。甚至北京中心城里的每一條胡同，都成了“中國紅”的海洋。紅旗飄飄，人心蕩漾，最簡單的一面國旗，卻表達著人們最熾熱的情感。而在北京二環、三環、中軸線等重要路線上，更裝飾了大量的中國結，洋溢起濃濃的中國風，表征著“全民結同心”的美好寓意。



“社區早早為我們準備了小紅旗，我們也都像過年一樣，全家喜氣洋洋地一起把它掛了起來。”家住東城區東外大街的胡大媽是一位老北京，說起今年的國慶節，胡大媽更打開了話匣子，“每年十一，我們街坊四鄰都熱鬧得不行。今年是逢五大慶，我們更早早地把家里家外打掃乾淨，這是我們迎國慶的慣例啦。”



