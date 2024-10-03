保障關鍵基礎設施　立法獲業界公眾支持

全球範圍內針對關鍵基礎設施的網絡攻擊日益頻繁，影響越來越嚴重，香港推動網絡安全生態圈及產業發展確有迫切性。（來源：大公網） 中評社北京10月3日電／據大公網報導，為保障維持社會正常運作，加強關鍵基礎設施的電腦系統安全，減低必要服務因網絡攻擊被擾亂或破壞的可能，提升香港整體的電腦系統安全，保安局早前提議訂立一條全新的法例，並成立一個新的專責辦公室負責執行該條例。



就擬議條例《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》，保安局發言人昨日強調，擬議條例只規管機構，不影響一般市民，不規管內容，亦不涉及人權、私隱等問題。咨詢期間，建議立法框架獲得業界和公眾的普遍支持，保安局亦會就收到的主要意見積極考慮修訂和優化草案。＼大公報記者 黃釔淼



7月，保安局就“加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全──建議立法框架”展開為期一個月的咨詢。咨詢期內，共收到53份意見書，其中52份支持立法並提出正面建議，包括來自亞洲互聯網聯盟、香港美國商會及香港總商會的意見書。唯一反對意見來自一個英國註冊的人權組織，以保障言論自由為名提出反對，政府隨即作出反駁。保安局發言人強調，擬議條例並不涉及人權、私隱，亦不對內容作規管。



就一些意見被個別媒體斷章取義、企圖抹黑，保安局發言人澄清，擬議條例不具域外效力，不針對系統內的個人資料和商業機密，把“資訊科技”列為關鍵設施界別之一與其他司法管轄區的做法一致，以及賦權在調查事故時可在關鍵電腦系統連接設備或安裝程式只會在營運者不願意或未能自行應對時，才會考慮向裁判官申請手令。



擬議條例下的關鍵基礎設施涵蓋在香港提供必要服務的基礎設施，和其他維持重要的社會和經濟活動的基礎設施。衹有被明確指明的“關鍵基礎設施營運者”方需要履行法定責任。政府將不會公開被指明為關鍵基礎設施營運者的名單。



