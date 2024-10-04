提升港上市及融資中心地位 民建聯提六建議

民建聯立法會議員陳仲尼及黃俊碩當日召開記者會介紹建議書詳情（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月4日電（記者 盧哲）民建聯3日發表“提升本港新股上市及融資中心的地位”建議書，希望優化香港上市及融資制度，吸引更多企業選擇在香港上市，以維持香港作為國際集資樞紐以及國際金融中心的地位。民建聯認為，儘管近期本港IPO申請活動已有所改善，但從長遠發展而言，當局在提升本港上市集資的吸引力及市場流通性上，仍有較大空間可繼續努力。在綜合本港與海外英國與美國等股市近年的市場改革情況與經驗，並結合業內人士意見，民建聯提出六項建議，包括放寬上市門檻，調低上市財務要求；進一步降低市場交易成本，調低股票印花稅等。



民建聯立法會議員陳仲尼及黃俊碩當日召開記者會介紹，近年香港股市受到地緣政治、高息環境和疲弱的投資情緒所打擊，無論是新股上市、股價表現、市場交投和融資活動均持續走低；不過，隨著美國聯儲局減息，結束加息週期，再加上中央政府上周果斷出手推出刺激資本市場“組合拳”，兩地股市和成交額均出現顯著升幅。為更有效利用當前外圍經濟環境好轉的機會，民建聯認為，必須要吸取過去數年市場疲弱不振的經驗，制定一套改革措施，進一步提升香港資本市場的競爭力。



民建聯在今年6至7月期間，安排了多場業界意見諮詢會，在綜合業界意見以及進行詳細資料搜集分析後，發表名為“提升本港新股上市及融資中心的地位”建議書，旨在優化香港上市及融資制度，吸引更多企業選擇在香港上市，以維持本港作為國際集資樞紐以及國際金融中心的地位。