伊朗總統表示將做出嚴厲回應

中評社香港10月3日電／伊朗總統馬蘇德·佩澤什基安表示，他們希望和平，但如果以色列做出回應，他們的反應將是嚴厲的。



TRT消息，正在卡塔爾首都多哈出席亞洲合作對話峰會的馬蘇德·佩澤什基安與卡塔爾埃米爾塔米姆·本·哈米德·阿勒薩尼舉行聯合新聞發布會。



對於伊朗在該地區的態度，佩澤什基安表示，“我們絕對反對流血。我們一直說：我們想要和平，我們想要安寧。我們不希望任何國家發生流血事件。然而，以色列強迫我們這樣做。”



關於哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞7月在首都德黑蘭被暗殺一事，佩澤什基安表示：



“以色列迫使我們做出回應，暗殺了我們的客人。他們在我宣誓就職的那天晚上就這樣做了。沒有任何國家和政黨可以接受這一點。沒有任何一個地區可以在戰爭的陰影下發展或繁榮。”



對於以色列對伊朗進行報復的可能性，伊朗總統表示，“如果以色列進行報復，我們的反應將會更加嚴厲”。



佩澤什基安強調以色列在該地區的行動以及西方在這一過程中的作用，表示伊朗迄今試圖對以色列的侵略政策保持和平立場，但以色列的挑釁行動加劇了屠殺。



佩澤什基安繼續說道：“在發動這些襲擊時，他們說，‘永遠不要做出反應，如果你做出反應，這場戰爭就會加劇。’當我們試圖冷靜地接近時，他們的屠殺和壓迫卻增加了。如果我們回顧世界歷史，就會發現，從來沒有出現過如此緊張的局勢。”。



我想再次強調，我們是堅決擁護和平的。我們不希望這種緊張局勢加劇。我們不希望這種緊張局勢在整個地區蔓延。我想向西方呼籲：請撤回以色列，你們把以色列置於這個地區的中心。 你們也在這場流血事件中扮演了角色。”