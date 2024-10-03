中央網信辦部署開展清朗專項行動

中評社北京10月3日電／據新華社報導，為進一步規範互聯網新聞信息服務活動，提升主流新聞輿論影響力，營造清朗網絡空間，近日，中央網信辦印發通知，部署開展為期3個月的“清朗·整治違規開展互聯網新聞信息服務”專項行動。



中央網信辦有關負責人表示，本次專項行動針對違法違規開展互聯網新聞信息服務行為，集中整治五類突出問題。一是編發虛假不實新聞信息，使用與新聞信息內容嚴重不符的誇張標題，或者惡意篡改、斷章取義、拼凑剪輯、合成偽造新聞信息，誤導社會公眾。二是借輿論監督名義，通過采編、發布、轉載、删除新聞信息，干預新聞信息呈現或搜索結果等手段，威脅、要挾他人提供財物、開展商業合作，謀取不正當利益。三是仿冒、假冒新聞網站、報刊社、廣播電視機構、通訊社等新聞單位，或者擅自使用“新聞”“報導”等具有新聞屬性的名稱、標識開設網站平台、註冊賬號、發布信息。四是未經許可或超越許可範圍開展互聯網新聞信息采編發布服務、轉載服務、傳播平台服務。未取得互聯網新聞信息采編發布服務資質，違規開展新聞採訪、發布新聞信息。五是偽造、倒賣、出租、出借、轉讓互聯網新聞信息服務許可資質。出售、出租或以其他形式委托第三方主體運營互聯網新聞信息服務頻道等。通過不正當手段、虛假材料等取得互聯網新聞信息服務許可。



中央網信辦有關負責人強調，各地網信部門要切實提高政治站位，加強對專項行動的組織領導，確保整治工作取得實效。要指導網站平台優化公眾賬號類別設置，專設“新聞類賬號”，並將審核許可資質作為開設新聞類公眾賬號前置條件。要切實推動“持證亮牌”，通過網站平台、公眾賬號、應用程序、網絡直播等各類形式向社會公眾提供互聯網新聞信息服務，均應在獲批服務形式的顯著位置明示主體名稱、許可證編號。要督促網站平台優化算法模型和推薦機制，對新聞類賬號發布的高質量新聞信息優先推送。要拓寬投訴舉報渠道，積極受理、核查處置相關違法違規問題線索，對典型案例公開曝光。