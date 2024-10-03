渲染“備戰”　賴清德民望下跌

中評社北京10月3日電／據大公網報導，島內親綠媒體“美麗島電子報”發布9月台灣政治民調，顯示當局領導人賴清德信任度從8月的58.9%，下滑到9月的52.5%，不信任度從30.3%陡升到38.3%。民調分析，政治及政策的紛擾，顯已成為“信賴”破口。



民調顯示，有52.5%的信任賴清德，比上月減少6.4個百分點，創賴就任以來新低而且一朝回到就職前；有38.3%的不信任賴清德（其中18.1%很不信任、20.2%有點不信任）則比上月陡增8個百分點，創就任以來的新高。



值得關注的是，民調交叉分析後，廣義中立、淺綠的民眾群體信任賴清德比上月減少超過10個百分點。民調分析，本月賴清德信任度達到就任以來新低，而且信任評價震蕩涵蓋深藍、中立、淺綠民眾，此現象較為罕見且耐人尋味。



賴上任百日拿不出政績



美麗島電子報董事長吳子嘉指出四點原因，檢方羈押柯文哲卻遲遲查無金流，讓司法肅貪被導向政治追殺；“憲法法庭”作出實質廢死的判決；宣布將征召40萬民力支援戰爭，讓社會的不安全感增加。這些政治及政策的紛擾，顯已成為“信賴”人設的破口，鑄下賴清德執政以來重大危機。



前“立委”郭正亮表示，賴清德個性就是“鬥雞”，又喜歡直球對決，還是傷到了自己，這個問題遠比柯文哲案嚴重。他指出，上任百日還拿不出政績，賴清德支持度恐怕會持續下跌。



資深媒體人單厚之表示，賴清德雖然是“雙少數”領導人，但就職以來作風一貫強勢，先後依靠“青鳥行動”以及肅貪，支持度持續緩步上揚，9月是首次出現重挫。單厚之分析，賴清德和民進黨“打柯”打過頭，給人政治辦案、司法迫害的形象，反傷中間選民和年輕人的支持。除非羈押期滿時檢調能拿出一槍斃命的東西，否則賴清德和民進黨仍將再次失分。