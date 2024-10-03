特朗普叫囂台應大增軍費　學者：把台灣榨幹

中評社北京10月3日電／據大公網報導，美國共和黨總統候選人特朗普接受華盛頓郵報專訪，指台灣防務支出不足，台灣軍費應提高到GDP的10%。台灣民意代表提醒，面對激烈膠著的美國總統選戰，應深思特朗普背後的用意。台灣在特朗普的眼中就是一只肥羊，不斷的喂食戰爭恐懼，然後透過各樣壓力要台灣花錢買武器，把台灣榨幹。



據報導，特朗普希望台灣利用未來四年大幅增加防務投資。專訪特朗普的狄森提醒特朗普，台灣現在的防務支出已占GDP的2.6%，這比一些北約成員還高，但特朗普卻稱，“台灣應該花費（GDP的）10%”。據瞭解，曾在特朗普任內擔任其國安顧問的奧布萊恩今年6月也曾宣稱，台灣的防務支出應增加到GDP的5%。



台軍方智庫專家蘇紫雲分析指出，以色列軍費達GDP的5%，比率已相當高，台灣不可能到10%。



中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，台灣2025年GDP預估值264100億元新台幣，10%就是26410億元，占總支出31325億元的比率為84%，幾乎是2025年台灣防務年度預算編列數4760億元的6倍。如果這麼做，台灣當局剩餘預算額度在支應人事費用後，連支應衛生福利主管部門都不夠。揭仲認為，特朗普顯然對台灣預算規模與財政狀況非常不瞭解，才有這種即興式、偏離現實的發言。



國民黨“立委”賴士葆表示，特朗普前國安顧問奧布萊恩今年6月說台灣的軍事支出應提高到GDP的5%，現在特朗普再把它加倍，可以歸納出美國人認為台灣有錢，“抗中保台”就是把所有的錢投注在軍備以保護自己，另外一方面也迎合美國人的利益，造福他們的軍火工業。可以預期未來，來自美國希望台灣提高軍事預算的壓力會與日俱增，將會排擠到其他的預算支出。