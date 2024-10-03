澳門特首選舉　岑浩輝：腳踏實地做好佢

中評社北京10月3日電／據大公網報導，澳門第六任行政長官候選人岑浩輝昨日（2日）上午落區，與祐漢區居民交流。岑浩輝表示，祐漢七棟樓群的更新工作涉及範疇廣泛，持份者利益訴求可能很多，希望與社會各界商討達成共識，讓重建“真真正正起步、腳踏實地去處理好佢”，改善居民的居住環境。不少市民贊岑浩輝親民，直接落區交流很好，亦認同他未來會聯繫各階層團體共同搞好澳門的政綱。＼大公報記者 義昊



岑浩輝昨日早上到北區基層聚集的祐漢區，與市民和商販交流時表示，祐漢七棟樓群的更新涉及多方面的問題，居民的需求也多樣化，他希望能與社會各界達成共識，推動重建工作，以改善居民的居住環境。



祐漢樓群老化 業權複雜



岑浩輝指出，祐漢區域人口密集，七棟樓群的樓齡已超過40年，作為他選舉的第一站，他希望透過瞭解社區環境和中小企業的經營狀況，為未來的施政和規劃奠定基礎。他指出，祐漢七棟樓群已納入政府的城市更新項目，原有50棟樓宇，現存46棟，共2556個單位。由於樓齡老化和業權複雜，重建面臨諸多挑戰，但他強調將積極與各界商討，以推動重建計劃，改善居民居住條件。



岑浩輝又表示，祐漢的休憩空間不足，衹有三個小型休憩區，遠不及氹仔的設施。他認為，未來應加強休憩和體育設施的建設，並考慮利用空地增加相關設施，以滿足北區居民及學生的需求。在交通方面，他指出祐漢的道路狹窄，交通擠塞，尤其是電單車停放位數量不足，並呼籲在未來的規劃中全面考慮這些問題，從交通到居住環境，都需有整體的規劃。



周六公聽會 邀400人參與



岑浩輝的落區活動還包括前往祐漢街市聽取商戶反映營商情況。有商戶表示，近期街市受外圍購買模式改變，亦有反映該區將迎來舊區重建，屆時有部分人口會臨時遷移，擔心街市人流會更少，希望新一任行政長官及政府多關心他們，改變街市硬件設施。亦有商戶反映希望能免除年紀大的小販牌照費，以及關注長者福利，並引述岑浩輝回應稱會慎重考慮。市民們相信，岑浩輝未來會聯繫各階層團體共同搞好澳門的政綱，相信這亦是居民最樂意聽到的，期望新一任行政長官推動產業多元化發展，令居民安居樂業。



岑浩輝將於10月5日（周六）下午3時於濠江中學何賢紀念堂舉辦公聽會，聆聽市民意見及建議。岑浩輝競選辦表示，昨日下午4時候選人岑浩輝、代理人李煥江於廣星荷蘭園總部開展公聽會電腦抽簽儀式，從報名參與公聽會的市民中抽出400名報名者。