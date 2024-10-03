香港舉行“愛國愛港耀我中華”國慶文藝晚會

中評社北京10月3日電／據新華社報導，香港同胞慶祝中華人民共和國成立75周年籌備委員會，2日晚在香港體育館舉辦“愛國愛港 耀我中華”大型文藝晚會。



晚會由“愛我中華 共築輝煌”“俠之大者 為國為民”“地區特色 彰顯風采”“同根同源 與時俱進”“大國崛起 實幹興邦”五個主題組成，通過歌舞、粵劇、武術等表演形式，弘揚中華優秀傳統文化，激發香港市民的愛國熱情。



晚上7時，晚會在雄壯的國歌聲中拉開帷幕。



“感動中國2023年度人物”蕭凱恩與其他兩位歌手攜手演唱《我愛你中國》，為晚會打響頭陣。保良局蔡繼有學校中學管弦樂團、香港各界婦女聯合協進會六藝管弦樂團等聯袂演繹《黃河鋼琴協奏曲》，澎湃激昂的旋律中流露出香港同胞對祖國的熱愛。



弘立書院兒童武術隊獻上精彩的表演，一招一式盡顯武術魅力。曾在世界多地演出的深圳歌劇舞劇院舞劇團帶來原創舞劇《咏春》選段，舞者將武術的剛毅與舞蹈的柔美完美結合，現場掌聲和歡呼聲不絕於耳。香港理工大學合唱團、郭氏功夫金龍醒獅團等陸續登台獻藝，引領觀眾體會香港與祖國的情感聯結。



晚會在歌曲《我們的家》中圓滿結束。香港市民方小姐對記者表示，晚會精彩，武術表演“很驚艶”，她打算和朋友分享。值此國慶之際，她祝福偉大的祖國更加繁榮昌盛，香港的發展越來越好。



籌委會執行主席蔡冠深在晚會前接受新華社記者採訪時介紹，今年晚會著重突出青年元素，邀請了香港多所學校的表演團體參與，“希望香港的年輕人都為我們的祖國送上祝福”。



全國政協副主席梁振英、香港特區行政長官李家超、香港中聯辦主任鄭雁雄，以及來自中央駐港機構和香港社會各界等約6000人出席和現場觀看晚會。