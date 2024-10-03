多國表示堅定支持聯合國秘書長工作

中評社北京10月3日電／據新華社報導，以色列2日宣布聯合國秘書長古特雷斯為“不受歡迎的人”並禁止他入境。多國當天就此發聲，反對以方做法，並堅定支持古特雷斯的工作。



在聯合國安理會2日就中東局勢召開的緊急會議上，中國常駐聯合國代表傅聰重申，中方堅定支持秘書長的工作，反對以色列對秘書長的無端指責。



瑞士常駐聯合國代表、安理會10月輪值主席帕絲卡萊·克里斯蒂娜·貝里斯維爾重申瑞士支持聯合國對中東地區的承諾和進行的斡旋，並全力支持秘書長的工作。



俄羅斯常駐聯合國代表瓦西裡·涅邊賈說，以色列宣布聯合國秘書長為“不受歡迎的人”，這一做法“極其無禮、聞所未聞”，這不僅是“對聯合國的侮辱、也是對我們所有人的侮辱”。他呼籲安理會成員和聯合國會員國對這一“無理行為”作出回應。



法國常駐聯合國代表尼古拉·德里維埃表示，法國“全力支持和信任”古特雷斯。英國等國常駐聯合國代表也強調了對古特雷斯的支持。



古特雷斯在會上發言說，黎巴嫩局勢令人擔憂，絕對要避免全面戰爭爆發，否則將產生深遠而毀滅性的後果。他呼籲停止在黎巴嫩的敵對行動、立即在加沙地帶停火，並立即無條件釋放所有被扣押人員。



多國代表也在發言中表示，必須立即在加沙地帶停火，不能讓黎巴嫩成為另一個加沙，必須盡一切努力制止該地區的“暴力循環”。



西班牙首相桑切斯2日在社交媒體上表達了他個人和西班牙政府對古特雷斯的支持。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利2日在社交媒體上寫道：我們支持聯合國秘書長古特雷斯為結束所有衝突、尤其是中東地區衝突所作的不懈努力，我們譴責對古特雷斯的不公正攻擊。



美國國務院發言人馬修·米勒在2日舉行的例行記者會上說，以色列此舉對以方改善其所處境況無益，聯合國在加沙及中東地區從事至關重要的工作，在全力維護安全和穩定中扮演著重要角色。