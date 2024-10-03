中央贈港大熊貓命名及繪畫比賽展開

中評社北京10月3日電／據大公網報導，政府就中央贈港一對大熊貓舉行的命名和繪畫比賽昨日展開，命名比賽由即日起至本月27日接受報名，今年底公布結果。新名字需突顯該對大熊貓年輕、可愛、活潑等特質，每個名字建議由二至四個中文字組成，不可含有宣傳商業或政治元素，參加者亦可建議牠們保留原名“安安”和“可可”。繪畫比賽則需參照兩只大熊貓的照片及生活片段，描繪牠們可愛的一面。兩項比賽最佳作品得獎者可獲價值逾萬元的獎品。



大熊貓聰明好動



兩只大熊貓現名為“安安”及“可可”，雄性的“安安”身體強壯，動作敏捷，聰明好動，雌性的“可可”善於攀爬，性情溫馴，溫柔可愛。所有香港居民可發揮創意，為牠們提出有意義、突顯其特質的新名字。參加者須為兩只大熊貓分別建議一個中文名字，須附上100字以內的中文解釋。參加者亦可建議沿用原名並連同名字意義的解釋參賽。



比賽由文化體育及旅遊局主辦、海洋公園協辦。評審團由文體旅局、中國大熊貓保護研究中心及海洋公園的代表，以及社會知名人士組成。經評審選出的最佳作品，將會成為兩只大熊貓的名字。當局會按普通話拼音，定出大熊貓的英文名字。成功獲選的參加者，可獲海洋公園成人全年會籍、餐飲和購物禮券等。



熊貓繪畫比賽分為公開組（香港居民）、中學組（中一至中六學生）及小學組（小一至小六學生）。參加者須於10月21日至11月8日期間提交手繪畫作，並以不多於100字中文說明作品背後的意思。



熊貓寶寶開眼看世界



至於一對港產大熊貓寶寶出生至今逾一個半月，海洋公園昨日發布最新相片，牠們最近數日睡醒時，雙眼微微張開，意味終於看見這個世界。相片中的一對寶寶睡眼惺忪的模樣，相當可愛。



有網民說“終於見到隻精靈的眼珠啦”。海洋公園表示，一對大熊貓寶寶已能自行調節體溫，由保溫箱搬至小床生活。