美國檢察官詳解特朗普選舉顛覆案的最新證據

中評社香港10月3日電／美國一名聯邦法官在華盛頓特區正在進行的選舉顛覆案中公開了針對唐納德·特朗普的新證據。



當地時間10月2日，美國聯邦法官塔尼婭·丘特坎公布了一份長達165頁的法庭文件，其中詳細說明了檢方的論點，即特朗普在擔任美國總統的最後幾個月內以個人身​​份推翻了2020年的美國大選結果。



半島電視台消息，這份文件是美國司法部特別檢察官傑克·史密斯的最新努力，旨在說明總統豁免權並不適用於特朗普的行為。這可能是迄今為止最為完整的資料，以展示78歲的特朗普在任期屆滿後為繼續掌權所付出的努力。



這份文件也出現在距離2024年大選的不到一個月之前，而特朗普目前正再次尋求連任。



在這份文件中，檢察官指控特朗普曾告訴其家人：“贏得或輸掉選舉都無關緊要。你們仍要拼命戰鬥。”



這份簡報還轉述了多次互動情況——在這些互動中，這位前總統被反復告知，沒有證據表明他與喬·拜登的2020年大選之爭是“被操縱的”或者通過大規模選民欺詐而被竊取的——這是特朗普反復提出的觀點。



對最高法院的回應



這份簡報的核心部分是指控特朗普的行為是以個人身份而不是以官方身份進行的。



這是因為在今年夏天的早些時候，美國最高法院裁定特朗普作為總統的行為享有廣泛的豁免權。



文件指出，“被告聲稱，其推翻2020年總統大選的犯罪計劃應免於起訴，因為這涉及官方行為。”



“但事實並非如此。儘管被告在被指控的陰謀期間擔任美國總統，但他的計劃從根本上來說是一項私人計劃。”



文件補充道：“被告與一群私人同謀合作，以候選人的身份採取多種犯罪手段，通過欺詐和欺騙的方式來破壞政府的選票收集和統計職能——而被告作為總統，並沒有這項職能。”



家屬與顧問認為沒有欺詐證據



這份長達195頁的文件列舉了顧問及工作人員多次對特朗普發出警告的場合，儘管他斷言沒有證據表明他在2020年美國大選期間存在任何不當行為。



根據這份文件，在2020年選舉日的前三天，一位顧問將特朗普的計劃描述為：“他將會宣布勝利。這並不意味著他是贏家，他只是聲稱自己是贏家。”



簡報解釋稱，在另一起案例中，一名顧問在私下告訴特朗普，他“無法在法庭上證明他提出的虛假欺詐指控”。但據稱特朗普對此回答道：“細節並不重要。”



在其他地方，特朗普被指控故意誇大有關選舉的虛假信息，並敦促其盟友堅持“戰鬥”。



特朗普在2021年1月6日所謂的“停止竊取”集會上發表講話時公開表達了這些觀點。在那裡，他鼓勵他的支持者們在僅僅幾公里外的美國國會大廈表達他們的感受。



很快，美國國會大廈就被一群暴徒占領——他們試圖破壞國會內部正在進行的選舉人團投票認證進程。



邁克·彭斯也建議特朗普接受大選結果



該文件還包含時任美國副總統的邁克·彭斯告訴特朗普不存在選舉舞弊證據的案例。



文件指出，在2020年11月的一次午餐期間，彭斯告訴特朗普，他應該接受失敗並在下一屆總統競選中再次參選。



據報導，特朗普對此回答道：“我不知道”，“2024年還很遙遠。”



彭斯最終在認證選舉人團選票方面發揮了儀式性的作用——選舉人團選票決定了美國總統的最終人選。然而，在2021年1月6日之前，特朗普卻向彭斯施壓，要求他停止認證。



簡報稱，特朗普試圖恐嚇彭斯，即使在國會大廈遭到襲擊時也是如此。



檢察官在文件中寫道：“當天下午2點24分，特朗普獨自一人在餐廳，他發布推文攻擊彭斯並加劇了持續的騷亂。”



這篇社交媒體帖子包含以下信息：“邁克·彭斯沒有勇氣做應該做的事情來保護我們的國家和憲法，並讓各州有機會證明一組經過更正的事實，而不是他們之前被要求證明的欺詐或者不準確的事實。美國要求看到真相！”



“糟糕的拒答”



這項妨礙選舉案包含4項刑事指控——指控特朗普密謀妨礙國會程序、欺騙美國並干涉美國人的投票權。



特朗普對此案拒不認罪。這也是他卸任總統後面臨的4項刑事起訴之一。



特朗普的發言人本周三在一份書面聲明中抨擊了這份簡報：“整個案件都是一場黨派性質的、違憲的政治迫害，應該與民主黨所有剩餘的騙局一起被徹底駁回。”



特朗普本人也在他的“真相社交”平台上轉發了這份聲明，並在另一篇帖子中補充道：“我沒有操縱2020年大選，是他們幹的！”



他還抨擊了這份簡報的發布時間，並稱其發布的時間恰逢今年11月的大選日之前。



特朗普在當前的連任競選中繼續提出有關選舉干預的隱憂，並重申了選民當中普遍存在欺詐行為的虛假指控。他的現任競選搭檔參議員JD·萬斯也表達了同樣的看法。



在本周二晚間舉行的副總統辯論中，萬斯被問及他曾提出的、不會投票確認拜登在2020年勝選的言論。



當萬斯試圖迴避這個問題時，民主黨副總統候選人蒂姆·沃爾茲抓住了這一機會。



“這種拒答太糟糕了”，沃爾茲表示，“我對此感到非常震驚。他輸掉了選舉。這不是辯論。除了在唐納德·特朗普的世界之外，這在其他任何地方什麼都不是。”