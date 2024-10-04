張榮恭：賴又將講話 大陸或作重大反應

張榮恭(中評社 資料照) 中評社台北10月4日電（作者 張榮恭）賴清德兩岸政策之不同於蔡英文，在於從“漸進台獨”轉為“激進台獨”，從碎步行進轉為快步行進，導致兩岸雙方當局的對抗激烈化。按此路徑，兩岸一戰的概率只會不斷升高。即將到來的賴清德第一次“雙十”講話，是一個重要的節點，頼若加緊向“台獨”踩踏油門，大陸不是不可能總結其上任五個月來的言行，做出階段性的重大反應。



大陸對美方台海政策的要求，不只是美方所公開保證的不支持“台獨”，而是針對美方言不符實的兩面手法，既要求美方把不支持“台獨”落到實處，更要求美方支持中國和平統一。這是習近平於2023年11月在舊金山峰會向拜登明確表示的，成為當前中美交涉的中方範本，反覆強調。若非台海局勢危急，當不致有此現象。



然而，美方仍然持續挑戰1971年的聯合國2758號決議，目的在重新鼓動上世紀五十年代的“台灣地位未定論”。美方又一方面利用賴清德敢於冒險“抗中”，另方面藉維護台海和平穩定之名，製造兩岸分離固定化，從而使得美方所謂不支持“台獨”，或許限縮到只剩尚未同意賴清德正式宣布“台灣獨立”或推動制訂“新憲法”，遑論表態支持中國和平統一。加上賴的“台獨”言行甚於蔡英文，大陸“反分裂國家法”規定採取非和平方式統一的三種條件，遂比過去任何時候都更接近；大陸以霹靂手段遏獨阻獨的可能性也在持續增加。

