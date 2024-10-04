快評：中國不合作？坎貝爾何不檢討美做了什麼

中評社快評／美國副國務卿坎貝爾近日頻繁在公開講話中提及“中國威脅”。據觀察者網報導，當地時間10月2日，坎貝爾在出席美國智庫卡內基國際和平基金會的一場視訊活動時，再次在中東問題上提到中國，聲稱中國在中東影響力增強，卻不願與美國合作。



坎貝爾當天針對紅海局勢、胡塞武裝的襲擊說，美國聯繫了中方，原以為中國會答應合作，“但我們意識到，中國試圖做的不是加入任何形式的國際海軍聯盟，而是採取行動直接與胡塞武裝溝通，‘看，這些是我們的船隻，那些不是我們的船隻，你們要分辨清楚。’”他認為，中方這一方法“極其無用”。



坎貝爾從美國立場及利益出發強扯中國，指中國不合作，中方是不會接受的。首先，是美國在全球各地拱火、製造衝突，大賺軍火錢，同時維護霸權，包括俄烏戰爭、中東新一輪衝突，美國都是真正的製造者和拱火者。這樣的美國，如何要求其他國家合作？怎麼合作？



其次，中方一再強調，美國不應指望一方面在全世界近乎瘋狂地圍追堵截中國、毫無底線地造謠污蔑中國、肆無忌憚地干涉中國內政，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予支持。中國作為一個獨立自主國家，有權利維護自身的主權、安全和發展利益，有權利拒絕任何對中國的霸凌和不公。



與其指摘中國不合作，坎貝爾更該檢討美國做了什麼。對中國人而言，尤其關注台灣問題。兩岸統一的障礙在美國，亂源在“台獨”。近年美國利用“台灣牌”不斷在台海地區拱火，企圖“以台制華”。中國人不吃美國這一套，坎貝爾應十分清楚、也碰到不少釘子。