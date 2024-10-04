香港股匯呈強　展現經濟信心

環球資金流入，對內地、香港經濟前景投下信心一票。預期市場樂觀情緒逐步擴散，支持樓市止跌回穩，香港經濟增長加快可期。（大公報） 中評社香港10月4日電／大公報報導，內地穩增長政策增強市場信心，加上美國減息加速國際資金東移，香港成為內外資金的聚寶盆，支持港股及港匯持續呈現強勢，同時反映市場對內地、香港經濟樂觀情緒轉濃。資金持續流入有助帶旺樓市，香港經濟增長加快可期。



近期港股氣勢如虹，雖然恒生指數昨日出現回吐，但過去兩周累升逾兩成，成為表現最出眾的市場，短期強勢未變。事實上，港股上周勁升13%，為1998年10月特區政府入市“打大鰐”以來最大周升幅，幾乎完全抵銷2023年恒指13.8%跌幅，買盤力度為約26年最勁。本周一，港股單日成交達5058億元的紀錄新高，顯示今次股市大升非比尋常，上升動能強勁，資金流入趨勢持續，加上現水平估值仍然便宜，市盈率只約11倍，低於13至14倍的歷史平均水平，看來還有一定上升空間，有大行估計這一波升浪，恒指最高見24500點。



港股出現26年來大買盤，主要是中資股價值不合理地被低估，未有充分反映內地經濟潛能，近期內地出台一系列穩經濟政策措施，重點提振房地產及股票市場的投資信心，其中為券商、基金、保險公司提供資產互換、質押安排，即可將手上股票向人行換成國債，再將國債融資，獲取低息資金，然後投入股市如高息股，從中帶來不少套利機會。這創新的貨幣工具對股市刺激起著立竿見影之效，帶動內地滬深股市在國慶假前創出接近2.6萬億元人民幣新高紀錄，刺激市場氣氛，港股也同樣受惠。



港匯兩年高位 資金續流入



值得留意的是，對衝基金Michael Burry表示重倉中國股票，投資組合占比接近一半，再到華爾街大行高盛、摩根士丹利紛紛轉軚，看好中資股。資產管理公司景順亞太區估計兩地股市未來可能有逾兩成上升空間。由此可見，外資全面加注中國，恒指昨日一度回吐千點，但收市跌幅收窄至330點，證明外資基金仍在低吸港股。在美國減息、美匯走弱的大環境之下，可以預期國際資金東移勢頭持續。



事實上，港元兌美元持續走強，昨日升上7.7658的兩年高位，顯示資金持續流入香港，早前做空港元、人民幣的對衝基金、金融大鰐，勢被迫止蝕平倉。據報有對衝基金將持有離岸人民幣斬倉，不排除短期離岸人民幣兌美元進一步推升到6.8水平。這情況可能出現在港元身上，港元兌美元隨時觸及7.75強方兌換保證上限，金管局或要出手，入市遏抑港元升勢。



大宗物業成交增 投下信心票



其實，除了股匯強勢，近月大宗物業成交增加，展現投資者對港經濟前景的信心。據報京東以15億元購入沙田石門利豐中心工商物業48萬方呎樓面，呎價3000多元。星展銀行亦以13.5億元購入皇后大道中99號中環中心樓面面積逾5.1萬多方呎，呎價2.9萬元，買家紛紛入市，釋放工商物業市場見底的信號。



資金流入，對內地、香港經濟前景投下信心票。當前港股掀起大升浪，預期市場樂觀情緒逐步擴散，有助帶旺住宅、工商物業市場投資氣氛，支持樓市止跌回穩，香港經濟增長加快可期。