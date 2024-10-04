新加坡罕見貪腐案　前交通部長判囚一年

新加坡前交通部長易華仁3日在最高法院出庭。（來源：大公網） 中評社北京10月4日電／據大公網消息，新加坡前交通部長易華仁10月3日出庭接受裁決，罪名是1項妨礙司法公正和4項公職人員收受利益罪。他被判囚12個月，將於7日開始到法院報導，入獄服刑。這是新加坡自建國以來，首次有內閣級別的官員涉貪並被定罪。



62歲的易華仁曾擔任內閣部長13年，主掌貿易、通訊和交通事務。易華仁在9月24日承認在擔任公職期間，收受價值超過40.3萬新加坡元（約241.7萬港元）的禮物，包括馬來西亞房地產大亨王明星贈送的一級方程式大獎賽門票、倫敦音樂劇門票以及乘坐私人飛機等。易華仁是協助將一級方程式賽車引入新加坡的推手。



易華仁於今年1月被檢方指控，但當時拒不認罪，並辭去政府職務。據悉，易華仁被判處的刑期比檢方要求的6至7個月更長，主審法官表示，鑒於易華仁罪行的嚴重性及其對公眾信任的影響，檢方提出刑期“明顯不夠”。



這是新加坡近50年來第一位在法庭上因為貪污受審的政治人物。BBC指，新加坡政府一貫實行“高薪養廉”政策，重視公職人員的操守，貪腐較為罕見。新加坡上一次有官員涉貪被起訴受審，是1975年時任環境發展部政務部長的黃循文，他被控收賄逾60萬美元。1986年，當時的國家發展部長鄭章遠因涉嫌收賄而遭調查，但他在庭審之前自盡身亡。另有分析認為，易華仁此案讓新加坡以及執政黨人民行動黨的形象大受打擊。