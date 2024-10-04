李家超：發揮同鄉力量　拓閩港合作新領域

香港福建社團聯會昨日舉辦慶祝中華人民共和國成立七十五周年華誕晚宴。行政長官李家超出席並與一眾嘉賓合照。（來源：大公網） 中評社北京10月4日電／據大公網消息，香港福建社團聯會昨日舉行慶祝中華人民共和國成立75周年國慶宴會。



行政長官李家超出席晚宴並致辭，他肯定聯會建樹良多，期待閩籍鄉親把愛國愛港熱情轉化為實際行動，共同推動香港實現由治及興，在國家擴大高水平對外開放中展現更大作為。李家超強調，香港福建社團聯會將繼續發揮同鄉社團的平台作用，推動閩港合作邁向新階段。



李家超表示，二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出決定，全會指出要發揮“一國兩制”制度優勢，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。他說，香港福建社團聯會自1997年成立以來，一直與香港共同成長。福建人素來勤奮勇敢、靈活多變，以自己的雙手創造無數成就。閩籍鄉親不但以家鄉的悠久歷史豐富香港的多元文化，更在香港傳承福建人善拚敢贏的優良傳統，感染一代又一代的港人。



把愛國熱情轉化為一項一項實際行動



李家超表示，閩籍鄉親與香港走過非凡歲月，不但見證香港變遷，更助力香港成為今天的國際大都會。香港目前正處於經濟轉型期，他期待各位閩籍鄉親更積極開辟新領域，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，共同推動香港實現由治及興，在國家擴大高水平對外開放中展現更大作為。李家超相信香港福建社團聯會將繼續發揮同鄉社團的平台作用，推動閩港合作邁向新階段，共建昌榮，為中華民族偉大復興貢獻力量。



香港福建社團聯會主席施清流表示，回歸27載，“一國兩制”在香港成功實踐，香港特區在行政長官李家超帶領下穩步前行，不斷實現新發展。香港福建社團聯會與祖國同頻共振，與特區共同成長，繼續發揮橋梁紐帶作用，加強與特區及家鄉政府的聯繫與合作，推動閩港兩地各領域深度融合，實現互利共贏。



中央政府駐港聯絡辦副主任何靖、中央政府駐港國家安全公署副署長孫青野、外交部駐港公署副特派員方建明，以及多位特區政府官員、閩籍立法會議員及社會各界人士出席宴會，共賀新中國華誕。