澳門特首選舉　岑浩輝：消費變　要應變

岑浩輝昨日上午探訪澳門新橋社區，與商鋪、攤販和附近街坊交流。（來源：大公網） 中評社北京10月4日電／據大公網報導，澳門特別行政區第六任行政長官候選人岑浩輝昨日上午探訪澳門新橋社區。岑浩輝一行先後前往三盞燈、義字街、生果街、渡船街、新橋花園等一帶，分別與商鋪、攤販和附近街坊交流，瞭解社區內的各種情況。



岑浩輝表示，市民消費模式改變，商戶要適應轉變，政府亦要考慮改善營商環境，吸引更多旅客。他希望能完善社區設施、交通，更好地活化老區，感謝居民與商戶提供的寶貴意見，他將繼續探訪不同社區。



岑浩輝昨早繼續落區行程，競選團隊早上到新橋社區攤販聚集的三盞燈一帶，向商戶派發參選綱要。他到達後向部分小販和區內商鋪負責人瞭解經營情況，又到公園茶檔接觸市民。



善用網上平台拓銷路



岑浩輝在義字街一間床上用品店瞭解生意情況，店舖負責人反映經營困難，目前網上營銷情況亦一般，岑浩輝回應稱市民消費模式正改變，偏向網上消費，鼓勵商戶要適應轉變，善用更多網上平台拓闊銷路；他其後又轉到一間海味店與負責人交流，對方反映經營情況一般，岑浩輝認為年輕人觀念改變，市民少了在家開夥，加上部分海味無法帶入內地，相信都是造成店家生意減少的原因。有與岑浩輝交談的眼鏡店職員認為岑浩輝親民，落區瞭解中小企經營環境，期望新一屆特區政府繼續改善民生；亦有手工藝店負責人引述岑浩輝稱，會繼續支持中小企手藝傳承。



岑浩輝接受傳媒訪問時表示，新橋是一個典型的歸僑社區，約有4.6萬居民。1986年後他曾居住於新橋區三個地方，直到擔任終審法院院長，對這裡很有感情；新橋區居民和諧相處，守望相助的精神很強。隨著北上消費熱潮，部分商戶要調整營商策略，部分則繼續堅持。岑浩輝相信有關影響是階段性，政府需考慮改善營商環境，透過線上線下推廣，吸引更多旅客尤其是祖國內地的年輕人，形成沉浸式體驗。



須集思廣益解決塞車



岑浩輝希望能完善社區設施、交通，以至更好地活化這個老區。他指出，新橋區外圍有不少大路，但道路之間在上下班時間會塞車，而區內缺乏停車場和停車位，因道路網已建成多年，擴闊有困難，亦不可能設置步行街，未來需要集思廣益，逐步思考解決辦法。



岑浩輝感謝新橋社區居民與商戶提供的寶貴意見，讓他得以深入瞭解該區的實際情況，他將繼續探訪不同社區，廣泛聽取各界的意見。



澳門婦女聯合總會劉金玲會長、澳門工會聯合總會馮家輝副會長，澳門街坊會聯合總會陳曉平副會長，澳門中區南區工商聯會李卓君會長等人陪同探訪。岑浩輝並在新橋花園內與新橋坊會會長梁慶庭、理事長梁竟成，澳門中區南區工商聯會理事長胡玉沛、副理事長鄭嘉恒等座談交流。