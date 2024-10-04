網評：民進黨當局三大謊言令台灣陷缺電困境

中評社北京10月4日電／網評：民進黨當局“三大謊言”令台灣陷缺電困境



來源：大公網 作者：朱穗怡



謊言終究是經不起考驗的。



謊言一：民進黨當局前領導人蔡英文在2016年選舉期間曾言之鑿鑿地說“民進黨認為台灣電價十年內不會大幅上漲”。但事實是，蔡英文任內，電價就已經調漲了3次：2018年4月漲3%、2022年7月漲8.4%、2023年4月起又漲了11%。最近，民進黨賴清德當局又調漲工業用電，平均漲幅更是高達12.5%。這8年多來民進黨執政期間，島內電價漲幅累計約35%。這難道就是民進黨所謂的“電價不會大漲”？國民黨當時已預警“電價會漲”，但蔡英文卻批評國民黨“唱衰台灣”，如今民進黨當局數次調升電價，不知道是誰是在“唱衰台灣”？



謊言二：民進黨當局一直說“台灣不缺電”。但過去八年，大大小小的停電事故不計其數，停電已經成為台灣民眾日常生活的一部分。網上還曾流傳一個“冷笑話”：民進黨當局說“台灣不缺電，但周末請企業自己發電”。美國晶片大廠輝達執行長黃仁勳今年6月訪台時也表達了對台灣缺電的憂慮。他說，“AI超級電腦”需要足夠的電力，台灣面臨電力限度，將會是挑戰。



謊言三：民進黨當局曾宣稱2025年實現“非核家園”的目標，綠能發電占比將達20%，足以取代核能。然而，事實證明這不過是“畫餅充饑”。綠電在島內發展相當緩慢，其發電占比在去年僅8.6%，離民進黨當局20%的目標相差甚遠。



民進黨當局的這些謊言不僅欺騙了台灣選民，其錯誤的能源政策更是一步步摧毀台灣的電力供應。它聲稱調漲電價是為了彌補台電公司的巨額虧空。但據說在2016年5月蔡英文上台之前，台電尚有盈餘可設置擁有逾800億元（新台幣，下同）的“電價穩定基金”，但現今這些錢不僅被用光，台電還累計虧損將近4000億元，走向破產邊緣。



對於台電由盈轉虧，島內輿論指出，主要原因之一是民進黨政府不惜捨棄核能，急著以再生能源取而代之，未能兼顧能源供應的穩定性與成本控管，導致台電虧損逐年攀升。



台灣地區自上世紀70年代開始啟用核能發電，不僅因為其污染少，而且價格便宜。相較於燃氣每度發電成本3.19元、陸上風力2.64元、太陽能6.76元至9元，核能每度發電成本僅約1元，但民進黨當局執意“廢核”，而綠能發電的發展又不如預期，於是加大燃氣、燃煤等高成本的發電方式，大大增加了台電的發電成本。如今台電不堪重負，民進黨當局於是把發電成本轉嫁到台灣民眾和企業身上，讓台灣社會為其錯誤的能源政策埋單。