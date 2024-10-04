台風山陀兒在台灣南部登陸　已致2死123傷

受台風“山陀兒”影響，基隆3日多處淹水。（來源：大公網） 中評社北京10月4日電／據新華社報導，台風“山陀兒”中心於3日12時40分左右在台灣高雄登陸，其暴風圈籠罩台中以南、南投、花蓮、台東陸地及澎湖。據台災害應變中心統計，截至3日上午，台風已造成2死2失蹤123傷。



台氣象部門資料顯示，當日13時台風中心位置在北緯22.6度、東經120.3度，即在高雄的西北西方約10公里處，以每小時8到4公里的速度緩慢向北北東轉北進行，近中心最大風速約每小時126公里，相當於12級風。預計台風登陸後強度將繼續減弱。



氣象部門對高雄和屏東部分地區發出了強風預警，預計當地將遭遇12級平均風或14級陣風以上大風。同時，受台風影響，台灣大部分地區有大到暴雨，其中，屏東、台東和新北部分地區有大暴雨或特大暴雨。



據台災害應變中心統計，截至上午8時30分，台風“山陀兒”已造成2死2失蹤123傷，包含高雄等7縣市；泥石流災情及崩落7件；全台曾停電共10萬9588戶、修復用戶數9萬790戶、仍停電有1萬8798戶。



3日，台灣22縣市繼2日之後繼續停班停課，公路14個路段預防性關閉，台鐵除少量短途線路大部分列車停運，高鐵南部線路也暫停營運至晚間6時前。桃園機場共211個航班取消。