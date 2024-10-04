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貴州“村馬”遇上水族端節
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2024-10-04 10:57:24
（來源：新華網）
中評社北京10月4日電／據新華社報導，10月1日至5日，2024年貴州“村馬”三都水族端節全國賽馬邀請賽火熱進行。國慶假期，正逢三都縣水族群眾過端節，豐富的活動為節假日遠道而來的遊客獻上一場民族文化盛宴。
本次比賽有來自新疆、內蒙古、雲南、北京等地的馬術協會、俱樂部參加，設有民族組、公開組，採取預決賽和計時賽等賽制。
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