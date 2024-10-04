國慶假期，他們在隧洞裡“織水網”

圖為施工人員正在隧洞內檢查電路。（來源：新華網） 中評社北京10月4日電／據新華社報導，國慶假期，當大多數人沉浸在歡樂祥和的節日氛圍中時，位於內蒙古興安盟突泉縣的引綽濟遼工程施工現場卻是機械轟鳴，一派忙碌景象。



隧洞裡，來自遼寧的電工周文超正在檢查電路。在他看來，越是節日，越要緊綳安全這根弦。“這是我參與工程建設的第6個年頭，作為電工，保障洞內的用電安全至關重要。為了讓工程早日竣工，惠及沿線百姓，我和許多工友一樣放棄了休假，照常上崗。”周文超說。



建設者們向記者介紹，他們的工作是在“織水網”，將位於興安盟扎賚特旗境內的綽爾河水，引向近400公里外的西遼河流域。水資源短缺成為制約西遼河流域經濟社會可持續發展的瓶頸，只能通過跨流域調水加以解決，沿線群眾熱切盼望早日用上優質的綽爾河水。



作為國家水網骨幹工程，引綽濟遼工程是國家172項重大水利工程之一，也是內蒙古自治區迄今為止投資規模最大的水利工程。



隧洞工程是引綽濟遼工程的關鍵線路工程，自2018年9月開工以來，現已進入收尾階段。按照施工進度安排，隧洞段正在實施襯砌工程。“截至目前，標段內還剩餘不到500米的襯砌施工，計劃在12月底完成施工。”周文超說。



引綽濟遼公司輸水幹線一分公司工程建設部工作人員馬振東介紹說，由於混凝土受氣溫的影響較大，冬季施工的進度要比其他季節有所放慢，因此要緊緊抓住秋季施工的“黃金期”，加派人力物力、加班加點保障工程進度。“我們項目法人全員在崗，同時全線組織了2500餘名建設者堅守一線，確保項目進度不降，高質量、高標準、高速度地推進工程建設。”



據瞭解，引綽濟遼工程設計平均年調水量4.54億立方米，直接受益人口約112.79萬人，將有效解決受水區生產生活用水問題，緩解通遼市地下水超采狀況，對促進內蒙古東部地區經濟社會可持續發展和生態環境修復具有重大意義。



對於引綽濟遼工程項目的施工人員來說，“十一”假期只是工程進展當中的一個普通的時間刻度。他們每天往返於隧洞與宿舍之間，只為確保引綽濟遼工程建設有序推進，將群眾的期盼早日實現。