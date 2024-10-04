中華民族文化精品展在港開幕為國慶獻禮

（來源：新華網視頻截圖） 中評社北京10月4日電／據新華網報導，3日下午，由紫荊雜誌社、中國民族貿易促進會和中國傳統文化促進會聯合主辦的慶祝中華人民共和國成立75周年——“華彩綻放”中華民族文化精品展在香港中央圖書館開幕，展期12天。



本次展覽設置《啟——回響》《溯——生息》《輝——流光》《聚——華章》四大板塊，以文字圖片、實物陳列、文藝表演等生動鮮活的形式，全面呈現富有深厚文化底蘊的非遺民俗、服裝服飾、繪畫藝術等優秀文化精品，其中包括勉唐畫派、噶瑪噶赤畫派、齊烏崗巴畫派和尼泊爾畫派的40多幅唐卡。



香港特區政府康文署署長劉明光致辭表示，中華民族是一個融合56個民族的大家庭，每個民族都有獨具特色的文化傳統，共同構建海納百川、根深葉茂的中華魅力。展覽將增強市民對中華文化的認同感，為共同的文化家園注入新動力。



紫荊雜誌社副社長袁建表示，這些豐富的展覽內容，以直觀、生動、立體和數字化的表達方式，展現各民族文化各美其美、美美與共，讓廣大香港市民近距離感受中華民族文化的博大精深和現代創新，深刻領會中華民族的氣度與神韵。



港黔青年交流促進會會長鄭爾聰說，在喜迎新中國75周年華誕之際，展覽將56個民族具有代表性的一面展現給香港市民。“其中，貴州少數民族服飾在展覽上最吸引我，這有助於進一步促進內地與港澳之間的文化交流。”



開幕典禮上，四川吉祥白馬藝術團表演了《蜂蜜咂酒喝起來》《歡迎您到白馬來》，酉州風情文藝演出團隊表演了苗族《請酒歌》、土家族《教跳擺手舞》等民族歌舞，展示了少數民族熱情好客、勤勞樂觀和充滿智慧的生活場景。



據介紹，該展覽還設置了中華文化數字體驗區，既有苗族綉娘一比一復制的名畫《千里江山圖》，又有在元宇宙數字空間再現的“錦綉中華景”，觀眾可以在大好河山中穿越、打卡、載歌載舞，體驗虛實相融的文化創意。