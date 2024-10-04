利嘉閣：10月樓市交投料按月爆升五成

來源：香港商報網 中評社香港10月4日電／香港商報網報導，利嘉閣地產研究部最新發表報告指，受惠減息兼逢內地救市的雙重利好因素刺激，料本港整體樓宇在9月份可望觸底，10月將會有顯著反彈，預料10月本港樓市買賣宗數上望5680宗，估計將比9月份買賣宗數大升近五成。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，根據土地註冊處數據所得，2024年9月份全港共錄3853宗樓宇買賣登記（數字主要反映8月中旬至9月上旬的樓市實際狀況），較8月份的4747宗跌19%，連跌兩月，創下撤辣後7個月以來新低，並為年內次低；至於9月內整體物業登記總值錄得285.13億元，按月相應跌22%，同創7個月最少。



從住宅物業環節分析，9月一手私宅買賣登記量跌幅顯著，主因是發展商觀望息口變化，紛紛減慢銷售步伐，等待息口明朗化再出擊；最終導致9月份一手私宅買賣登記宗數急挫逾半，跌穿500宗水平，只錄得487宗，按月少55%；9月內買賣登記總值亦相應大跌54%，只錄得60.42億元。9月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為FINNIE（57宗）、NOVO LAND 3B期（41宗）及PARK SEASONS（30宗）。



二手住宅市場方面，同樣受市場屏息以待美國議息結果，買賣未見積極，加上並非大部分業主願意減價求售，故買賣雙方達致成交的進度維持緩慢，終導致二手私宅登記量跌至二千宗邊緣。9月份二手私宅買賣只錄得2092宗登記，按月跌7%，創年內次低；至於9月內登記總值錄得146.92億元，同步減少7%。



至於非住宅市場表現，投資者也在端視息口走勢而決定部署策略，故在有議息結果前均暫時靠邊站，令非住宅物業買賣同見偏軟。在工廈及車位兩大類買賣登記量按月均告下跌的情況下，縱然商廈及店舖雙雙錄逾兩成升幅，亦抵銷不了整體跌勢；結果月內非住宅物業登記量持續下跌。數據顯示，9月份整體工商舖及其他買賣登記量按月跌5%，錄得575宗；而期內買賣登記金額則升18%，錄得53.11億元。



陳海潮表示，本港跟隨美國提早落實減息0.25厘，令市場有驚喜，發展商亦隨即乘勢積極推盤，率先受惠的兩個新盤開售報捷，其餘新盤亦緊接應市，料本月一手登記有望大增，出現倍數式反彈。此外，受惠內地全方位救市，帶動本港股市急升，整體投資市場氣氛高漲，均有利二手住宅及工商舖等板塊同步回暖。初步預期，10月份整體樓宇買賣登記量有機會一舉重越5000宗以上，按月料大升近五成，上試5680宗，屆時有機會創5個月高位，一洗近月頹勢。