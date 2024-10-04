富權：祖國是包括台胞在內中國公民堅強後盾

中評社香港10月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：祖國是包括台灣同胞在內中國公民堅強後盾。以下文章內容。



據新華社報導，隨著黎以衝突升級，中國政府組織先後兩批撤僑。第一批六十九名在黎巴嫩中國公民及十一名外籍家屬乘船前往賽普勒斯，第二批一百四十六名在黎巴嫩中國公民及五名外籍家屬乘坐包機返回北京。報導稱，由中方承建的援黎巴嫩國家高等音樂學院項目作為此次撤離臨時集結點。據不完全統計，在黎中國公民超過二百人，其中一百五十餘人為該項目人員。



而台灣媒體則進一步報導，在中國這次撤僑行動的受助者中，包括一名中國台灣地區居民。就連台灣當局“外交部”也不得不承認，該名台灣居民是在當地學習的留學生，他是搭乘中國大陸安排的貨輪離開黎巴嫩。但又聲稱相關過程台灣當局在當地駐處均有掌握。另有三名台灣居民預計十月初返台、二人則因家庭因素選擇留下。



在中國大陸的撤僑行動中，台灣同胞再次成為受助的對象，引發台灣政媒兩界討論。其中台灣大學哲學系教授苑舉正在《盧秀芳辣晚報》節目強調，大陸外交做得很好，怕遇危難想保命，去世界各地最好都帶著台胞證。他還直言，撤僑的時候就是中國人，這個沒有話講，因為是中國大陸在撤僑。可以比較，每次有戰亂的時候，大陸的撤僑活動都是很早就展開了，因為大陸始終就是做好準備，要讓人感覺到…《戰狼》電影最後一句話講得非常好，他拿出一本護照說：這本護照未必能帶你到世界各地，但是危難的時候一定把你從全世界各地帶回來！他還表示，不曉得那個台灣人坐到中國大陸撤僑的車船，受到中國大陸保護的時候，心里什麼感覺？你要想到，在這種情況，生死交關、緊急危難的時候，就再也沒有認同不認同的存在，先出來再講！所以這個撤僑所代表的涵義，也說明了一切。最重要的觀念就是，大陸的外交政策，一直做得非常好，就是跟弱者站在一起！



這是中國大陸在進行撤僑行動時，再一次捎帶上台灣同胞。據相關資料顯示，從陳水扁當政後起，中國大陸在啟動撤僑行動時，如當地有台灣同胞但台灣當局又“力所不能及”時，都以“兩岸一家親”的理念，將這些本來就也是中國公民的台灣同胞視為救助對象，將其與在當地的大陸同胞“大部隊”合編在一起，帶回祖國。



二零零三年六月，利比裡亞發生內戰，中國大陸啟動撤僑行動，共有三十六名僑胞受助，其中包括台灣同胞。而在當時，中國與利比裡亞並無外交關係，也無中方機構和人員。



二零零六年四月十八日，所羅門群島發生騷亂，唐人街六十多家華僑華人店鋪被焚，數百名中國僑民遭受嚴重衝擊。中國外交部連夜啟動應急機制。在各有關部門和廣東省政府密切配合下，中方派包機將僑胞分四批從所羅門群島撤至巴布亞新磯內亞，再由國內起飛的政府包機專程將三百一十名僑胞撤回廣東。四月二十五日凌晨，大規模中國公民撤離行動成功結束。在受助同胞中，包括有台灣同胞。



二零零八年一月，乍得反政府武裝與政府軍發生激戰。中國在乍得僑胞和中資機構人員生命財產受到嚴重威脅。外交部迅速啟動應急機制，在中國駐乍得使館、中國駐法國、喀麥隆、加蓬使領館全力協助下，最終四百一十一名中國公民全部安全從乍得撤離，其中包括兩名台灣同胞。

