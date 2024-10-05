香港科學館舉辦“未來科學大獎展覽”

2024未來科學大獎展覽（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月5日電（記者 段曉魯）香港科學館今日起至11月4日在地下展覽廳舉行“2024未來科學大獎展覽”，介紹未來科學大獎、曾獲獎的香港科學家及本年度獲獎者，並展出與科學家研究相關的展品，讓參觀者瞭解他們的研究歷程和成果，同時學習當中的科學知識。



“未來科學大獎”被譽為“中國的諾貝爾獎”，由香港未來科學大獎基金會於2016年設立，是由科學家和企業家群體共同發起的科學獎項，旨在獎勵在內地、香港、澳門和台灣取得傑出科學成果的科學家，以科學精神影響中國、世界及下一代。未來科學大獎設立三大獎項，包括生命科學獎、物質科學獎及數學與計算機科學獎。展覽第一部分以展板、漫畫、錄像和互動程式讓參觀者認識未來科學大獎的背景、獎項、評選程序和歷年獲獎者。



其中展廳內一位獲介紹的香港獲獎者是2016年未來科學大獎生命科學獎得主、香港科學院院長盧煜明教授，其得獎研究為“無創性胎兒染色體異常檢測”。盧教授表示，很榮幸可以在展廳中向市民概述其科研工作，亦有機會讓更多人瞭解大獎及獲獎者的科研工作，相信有助培育年輕一代對科研的興趣。展廳並設有互動遊戲，讓參觀人士簡單易明地理解“無創性胎兒染色體異常檢測”的原理。



展廳中亦有介紹到2019年物質科學獎獲獎者陸錦標教授從實驗中發現第三種中微字振盪模式，促進超出標準模型的新物理研究，有望解釋宇宙中物質與反物質不對稱的現狀。在2021年生命科學獲獎者袁國勇和裴偉士的展覽中，概述了如何發現導致2003年嚴重急性呼吸系統綜合症的冠狀病毒，以及病毒由動物到人類的創播鏈。此外，還有2022年數學與計算機科學獎獲獎者莫毅明創立的極小有理切線簇理論，以解決代數幾何領域的一系列猜想。



除了為期一個月的展覽之外，2024未來科學大獎周將於十月三十日至十一月三日舉行，包括其中兩個在香港科學館的活動。在科學峰會，世界知名科學家將分享前沿科學成果，共同探討跨學科學術創新；至於在2024未來科學大獎獲獎者與青少年對話，青少年可以透過與科學家面對面交流，獲得科學領域的啟發。其他活動包括科技論壇、亞洲青年科學家基金項目2024年度會議，以及2024未來科學大獎頒獎典禮。



