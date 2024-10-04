以色列政府開會討論如何應對伊朗導彈襲擊

中評社北京10月4日電／據央視新聞：伊朗伊斯蘭革命衛隊當地時間10月1日晚宣布，向以色列境內的軍事和安全目標發射200枚導彈，以作為對以色列一系列襲擊的回應。據以色列媒體報導，以色列政府3日晚上舉行高層安全磋商，討論如何應對伊朗的導彈襲擊。



據以色列第12頻道電視台3日報導，以色列總理內塔尼亞胡3日晚舉行最新一次高層安全磋商，以決定如何應對伊朗向以色列發動的大規模導彈襲擊。報導稱，預計以色列將在“幾天內”做出回應，而且以色列正在考慮“多種選擇”，包括尋求對美國和西方國家施加外交壓力，要求對伊朗實施新一輪嚴厲制裁等。



美媒稱以或數日內打擊伊朗石油設施



此前以色列國防軍總參謀長哈萊維2日稱，以色列將對伊朗的導彈襲擊予以回應，以軍有能力打擊中東的任何地點。據美國媒體2日報導，以色列可能將在“數日內”報復性打擊伊朗石油設施等戰略目標。美國總統拜登3日就此表示，美國政府正在就是否支持以色列打擊伊朗石油設施進行磋商。



伊朗向美傳話稱以襲擊將遭“非常規回應”



另據半島電視台3日援引伊朗消息人士的話報導，伊朗政府通過卡塔爾向美國方面表示，伊朗單方面自我克制的階段已經結束，以色列針對伊朗的任何襲擊都將遭到“非常規回應”，屆時伊朗將打擊以色列基礎設施。伊朗同時強調，伊朗不希望爆發地區戰爭。

