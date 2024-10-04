塞爾維亞總統高度評價匈塞鐵路中方建設者

中評社北京10月4日電／據新華社報導，塞爾維亞總統武契奇3日在視察改造後的匈塞鐵路蘇博蒂察站時高度評價中方建設者，“沒有他們的工作和努力，我們根本不可能取得這樣的發展速度”。



當天下午，武契奇在中國駐塞爾維亞大使李明，塞建設、交通和基礎設施部長韋西奇等人陪同下，乘坐動態檢測車從諾維薩德站出發前往蘇博蒂察站。檢測車發車4分鐘後時速提升至設計最高時速200公里。



武契奇在車上瞭解了項目建設總體情況和諾蘇段（諾維薩德至蘇博蒂察）線路動態檢測情況，高度評價了中國鐵路建設者的建設速度、工程質量和實幹精神。



蘇博蒂察站是匈塞鐵路塞爾維亞境內最大的口岸站，也是當地重點文物保護單位。該站改造工程遵循“修舊如舊”原則，高質量如期完成。武契奇在現場發表講話說，改造後的車站很漂亮，“我要感謝我們的中國朋友，沒有他們的工作和努力，我們根本不可能取得這樣的發展速度”。



匈塞鐵路連接塞爾維亞首都貝爾格萊德和匈牙利首都布達佩斯，全長約350公里，其中塞爾維亞境內長183公里。塞境內貝諾段（貝爾格萊德至諾維薩德）已於2022年3月19日開通，運營兩年多來累計發送旅客900多萬人次。諾蘇段於2022年7月1日正式開工，日前已啟動動態檢測，實現時速200公里達速運行，開通運營已進入倒計時。



據悉，匈塞鐵路塞爾維亞境內段全線建成後，貝爾格萊德至蘇博蒂察的通行時間將由現在的5個多小時縮短至80分鐘左右，將有力提升塞基礎設施水平，改善當地交通狀況，方便沿線民眾出行。