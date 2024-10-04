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俄國防部稱已控制頓巴斯重鎮烏格列達爾
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2024-10-04 16:44:55
中評社北京10月4日電／據新華社報導，俄羅斯國防部3日在其社交媒體賬號發布消息稱，俄軍已控制烏克蘭軍隊在頓巴斯地區的重要後勤樞紐重鎮烏格列達爾。
烏格列達爾位於頓涅茨克市西南約60公里，是烏軍在頓巴斯地區的重要後勤和補給中心。俄烏雙方圍繞該地的戰鬥持續了近兩年。
俄羅斯軍事分析專家認為，烏格列達爾與恰索夫亞爾、謝韋爾斯克、波克羅夫斯克一樣，是頓巴斯戰線的重要節點城鎮，奪得其控制權進一步開辟了俄軍西進道路，將影響俄烏戰局走勢。
烏克蘭方面尚未確認已失去對烏格列達爾的控制。
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