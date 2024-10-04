利比亞東部政府重開其控制下的油田和港口

中評社北京10月4日電／據新華社報導，在利比亞衝突雙方簽署協議結束央行危機、重新任命央行管理層後，利比亞國民代表大會任命的政府3日發表聲明宣布重開其控制下的油田和港口。



聲明說：“我們宣布解除油田、港口和石油設施不可抗力的狀態，並恢復石油生產和出口。”



9月26日，在聯合國利比亞支助特派團的推動下，代表利比亞衝突雙方的國家最高委員會和國民代表大會在利比亞首都的黎波裡簽署協議以結束利比亞央行危機。根據該協議，協議簽署一周內，國民代表大會將任命新的中央銀行行長、副行長，並在新行長任命後的兩周內任命央行董事會。



控制西部的利比亞總統委員會8月12日發表聲明，宣布更換利比亞央行行長。國民代表大會反對這一決定，稱此舉超出了總統委員會的職責權限範圍。國民代表大會任命的政府總理烏薩馬·哈馬德同月26日發表聲明，宣布該政府控制下的所有油田和港口遭遇不可抗力，暫停石油生產和出口。



自2011年卡扎菲政權被推翻後，利比亞陷入動蕩。得到聯合國承認的民族團結政府與支持它的武裝力量控制西部部分地區，國民代表大會則與“國民軍”結盟，控制東部和南部大部分地區。



石油是利比亞國家重建和民生改善的重要收入來源。多年來，持續的戰爭和分裂嚴重影響了該國石油生產和出口。