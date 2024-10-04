拉脫維亞議會批准該國加入國際能源署

中評社北京10月4日電／據新華網報導，拉脫維亞議會3日通過有關拉脫維亞加入國際能源署的法案。



拉脫維亞議會當天發布新聞公告說，加入國際能源署有利於拉脫維亞加強能源供應安全，更高效地向清潔能源轉型。



拉脫維亞氣候和能源部代表在應詢回答相關問題時說，加入國際能源署後，拉脫維亞不僅能夠顯著提升發生危機時的能源安全，還可以提高在國際能源政策決策過程中的參與度。



國際能源署成立於1974年，總部設在法國巴黎。其工作內容包括統計能源數據、監測能源市場發展、推廣先進能源技術、提供政策建議和解決方案等。