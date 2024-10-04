海地一城鎮遭武裝分子襲擊至少11人死亡

中評社北京10月4日電／據新華社報導，當地時間3日上午，海地中部城鎮蓬桑德遭一夥武裝分子襲擊，城內多棟建築物被焚燒，目前已造成至少11人死亡、超過20人重傷。



一名海地政府官員接受當地媒體採訪時說，這夥武裝分子來自當地黑幫，由於武裝分子的持續威脅，當地政府難以統計具體死傷人數，死亡人數可能已超過50人。



海地司法和公共安全部3日發布公告說，政府將採取一切必要措施恢復社會治安，保證民眾生命安全，政府已經命令國家警察盡快消滅犯罪分子並恢復當地秩序。