安理會與多國表示全力支持聯合國秘書長工作

中評社北京10月4日電／據新華社報導，瑞士常駐聯合國代表、安理會10月輪值主席帕絲卡萊·貝里斯維爾3日代表安理會成員發表聲明說，安理會成員重申全力支持聯合國秘書長古特雷斯的工作。



聲明說，所有聯合國會員國都需要與秘書長建立富有成果和有效的關係，避免採取任何破壞秘書長及其辦公室工作和職責的行動。



聲明說，安理會成員強調，在中東緊張局勢不斷升級的背景下，任何不與秘書長或其辦公室接觸的決定尤為“有害無益”。



同一天，圭亞那常駐聯合國代表卡羅琳·羅德里格斯－伯基特代表安理會10個非常任理事國發表聲明，對中東地區緊張局勢升級深表擔憂，呼籲立即停止一切敵對行動，並重申對古特雷斯和聯合國系統的全力支持。



法國外交部發言人3日發表聲明說，以色列的相關做法無理且無助於解決問題。法國重申對聯合國秘書長的全力支持與信任。法國遵守《聯合國憲章》與國際法，強調安理會對維護國際和平與地區穩定安全的重要性。



西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯2日向媒體表示，西班牙完全反對以色列對古特雷斯發布的誹謗和禁令，西班牙支持古特雷斯，古特雷斯是“和平之友”。



南非國際關係與合作部2日發表聲明，對以方相關做法表示遺憾，同時呼籲衝突各方遵守國際法、國際人道主義法以及《聯合國憲章》宗旨和原則，維護國際和平與安全，保持克制，避免衝突進一步升級。



以色列2日宣布聯合國秘書長古特雷斯為“不受歡迎的人”並禁止他入境。多國當天隨即發聲，反對以方做法，並表示堅定支持古特雷斯的工作。