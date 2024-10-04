港珠澳大橋年客流量首次突破2000萬人次

中評社北京10月4日電／據新華網報導，港珠澳大橋邊檢站提供的數據顯示，截至10月4日0時45分，今年經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流總量超過2000萬人次，同比增長達86%，超過去年全年總量。這也是港珠澳大橋正式開通以來，年客流量首次突破2000萬人次大關。



數據顯示，持續增多的“北上”港澳旅客正成為推動口岸客流快速增長的主力群體。今年以來，經該口岸出入境的港澳旅客達1203.3萬人次，同比增長83.3%，占口岸客流總量的60.2%；港澳單牌車數量超過226萬輛次，占口岸車流總量的56.0%。



隨著大灣區旅遊的進一步走熱，圍繞港珠澳大橋打造的“一程多站”旅遊產品受到越來越多內地遊客歡迎。港珠澳大橋邊檢站統計數據顯示，今年以來，持港澳旅遊簽注往來的內地旅客超過386萬人次，同比增長76.6%。與此同時，大橋也正成為眾多海外遊客“中國游”的重要通道。今年以來，已有超過31萬人次的外籍旅客經珠海口岸入出內地經商旅遊、探親求學、訪問交流，同比大幅增長185.5%。



港珠澳大橋邊檢站相關負責人介紹，為保證出入境人員車輛安全暢順，該站持續優化通行環境，通過升級改造“一站式”系統，推進“貨兼客”通道建設，提高通關效率；積極落實為民服務舉措，增派一線執勤、應急、備勤警力，引入專業志願者服務團隊，不斷提高人員車輛通關體驗感；持續深化三地口岸執法聯絡協調機制，強化與港澳方的信息共享和勤務協作，實現節假日客流車流提前預警、有效疏導。