香港獲世銀報告肯定為最佳營商地點之一

中評社北京10月4日電／據新華社報導，世界銀行集團（世銀）3日發表《“營商環境成熟度評估”2024報告》，香港在50個經濟體中屬表現最好的十個經濟體之一。特區政府當天表示，世銀報告肯定香港國際貿易中心地位，特區政府會深入研究報告內容，並繼續與商界及相關持份者合作，為香港營造更便利和高效的營商環境。



報告屬試行性質，以十項指標及三個維度比較各個經濟體在營商環境方面的整體表現。在十項指標當中，香港獲最高分數的三項分別是“國際貿易”（90.77分）、“市場准入”（85.49分）及“市政公用基礎設施服務”（77.71分）。在三個維度當中，香港在“辦事效率”維度的總體得分是78.52，排名第五。



特區政府發言人表示，報告肯定香港作為國際貿易中心的地位，擁有簡單清晰的市場准入法規，也有穩定、高效的公用基建和服務。報告指出，香港對推展國際服務貿易的限制甚少，而在與公司註冊相關的資訊提供和法規方面亦擁有良好做法。報告充分顯示香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，是把全球企業“引進來”、服務內地企業向世界“走出去”的雙向門戶。



發言人指出，近期不同國際機構發布的報告都明確肯定香港多方面的實力和競爭力。今年6月國際管理髮展學院發布的《2024年世界競爭力年報》中，香港排名為全球第五位，在“國際貿易”和“商業法規”這兩項子因素排名全球第一，“政府效率”這項競爭力因素的排名也位於全球前三名之列。9月發布的新一期《全球金融中心指數》報告中，香港的總排名升至全球第三位，並在亞太區居首，香港的評分在“營商環境”“人力資本”“基礎設施”以及“聲譽及綜合”方面的競爭力均名列前茅。