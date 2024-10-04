國慶假期第3天出行人數超2.8億人次

中評社北京10月4日電／據新華網4日從交通運輸部瞭解到，10月3日，全社會跨區域人員流動量28330萬人次，比2023年同期增長4.3%。



具體來看，鐵路客運量1760.2萬人次，比2023年同期增長8%；水路客運量179.8萬人次，比2023年同期增長26.7%；民航客運量219萬人次，比2023年同期增長12.5%。



公路人員流動量26171萬人次，比2023年同期增長3.9%。其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量22696萬人次，比2023年同期增長3.8%；公路營業性客運量3475萬人次，比2023年同期增長4.7%。



進入假期第四天，各地繼續全力做好交通運輸服務保障、物流保通保暢工作。



黑龍江交通運輸部門在保障長途客運、旅遊包車等市場需求的同時，指導各地加大運力投放，開通牡丹江至鏡泊湖、齊齊哈爾至扎龍等旅遊專線線路113條。指導汽車租賃企業優化哈爾濱、牡丹江、雞西等城市網點車輛投放比例，多渠道滿足遊客個性化出行需求。



河南省交通運輸廳加大運力投入，指導道路客運企業加強客流研判、科學調配運力，對重點城市、熱門景區開通定制客運、“點對點”包車等服務。結合農村地區群眾出行、鄉村旅遊實際，適當加密班次、延長運營時間，保障農村地區群眾出行需求。



四川省交通運輸廳組織相關單位開展橋梁損毀緊急示警裝置技術研究，目前已在成都繞城高速府河橋試點應用，在雅康高速日地溝橋重建工程中實橋應用。