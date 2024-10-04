涉瞞報政治獻金收入　石破茂上任即被檢舉

中評社北京10月4日電／據大公網報導，日本神戶學院大學教授上脇博之3日向東京地方檢察院提交檢舉信，對剛剛上任的日本首相石破茂及政治團體會計責任人等4人進行檢舉。信中稱，他認為石破茂曾擔任代表的自民黨政治團體“水月會”，在政治獻金收支報告中存在“少寫收入”行為，涉嫌違反《政治資金規正法》。



報導稱，“水月會”在2019年至2021年舉辦的政治獻金派對上，從其他政治團體收取共計138萬日圓（約7.3萬港元），但在政治獻金收支報告中，僅記載相關收入80萬日圓（約4.2萬港元）。



9月27日，石破茂當選自民黨新一任總裁。他在10月1日經國會指名選舉，接任首相。在就任後的首次記者會上，石破茂表示，內閣首要任務便是挽回自民黨因“黑金”醜聞而失去的民眾信任。他指出，當前的首要任務是進行政治改革，最重要的是“實現遵守規則的政治”。



日經新聞與東京電視台3日出爐的最新民調顯示，新成立的石破茂內閣支持率為51%。51%的支持率低於3年前岸田文雄內閣上任時的59%，是2002年以來，日本內閣上任時支持率的最低紀錄。



日本中央大學法律系教授中北浩爾指出，石破茂內閣支持率明顯偏低，說明自民黨“黑金”醜聞負面影響持續擴大。