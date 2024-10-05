香港智庫論壇：李風論倚美謀獨必敗

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社 束沐攝） 中評社香港10月5日電（記者 束沐）香港亞太戰略安全研究所、中評智庫基金會9月27日下午在香港共同舉辦思想者論壇，主題為“從香港看兩岸關係新變局”。論壇主持人、香港亞太戰略安全研究所所長李風認為，中美關係趨穩有利遏止民進黨當局“倚美謀獨”圖謀。



賴清德謀“獨”更加兇狠 是條死路、絕路



李風指出，賴清德上台之後，強烈主張“台灣與中國互不隸屬”，以“兩國論”定位兩岸關係，用盡一切手段進行“台獨”挑釁，用“台獨”思想“改造社會”，用司法極端手段对付政治異己，意圖清除民進黨之外所有政治勢力，以確保民進黨“台獨”勢力長期執政。



他表示，賴清德当局在島內企圖推動“以武謀獨”，動員被“台獨”改造的台軍成為“台獨武裝”，還想動員被洗腦的台灣青年打“城市戰”，“巷戰”，與中國大陸武力對抗，企圖將台灣民眾綁上“台獨”戰車；對外則全面推動“倚外謀獨”，重點是“倚美謀獨”，這套做法，民進黨從陳水扁到蔡英文均是如此，但賴清德手段更為強烈、兇狠、迫切。



他認為，賴清徳一方面高估自身能力，做著“台獨”美夢，以為怎麼搞“台獨”，大陸方面都拿他沒辦法，另一方面，死抱美國大腿，期待在美國的庇護下，達成他“獨立建國”的不可能完成的目標。但國際政治現實如何，美國究竟會讓“台獨”走到哪一步，走到多遠，換句話說，賴 “倚美謀獨”會不會成功，答案顯然是否定的。大陸已完全掌握了台灣問題的主導權和主動權，反台獨、反干涉，是大陸方面堅強立場，也採取了堅決行動。美國方面對此心知肚明，在台灣問題上只不過只是利用台灣問題，阻撓中國發展，阻止中華民族復興。



李風說，可以預見，台當局“倚美謀獨”這條路走不通，是條死路、絕路。

